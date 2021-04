SV Sandhausen legt im Abstiegskampf gegen Hannover 96 nach

Sandhausen. Gerhard Kleppinger hat es gefordert und seine Mannschaft hat geliefert. Der SV Sandhausen steht dank des 4:2-Erfolgs gegen Hannover 96 zum ersten Mal seit dem 24. Januar wieder auf einem Nichtabstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga. Trainer Kleppinger, der das Team gemeinsam mit Stefan Kulovits betreut, hatte unmittelbar nach der Aufhebung der Quarantäne das Ziel vorgegeben, zunächst den VfL Osnabrück zu überholen und sich später dann Eintracht Braunschweig zu schnappen. Zwei Spieltage und sechs Punkte später ist diese Richtlinie in die Tat umgesetzt worden. Das große Plus der Kurpfälzer: Sie haben immer noch zwei Spiele weniger auf dem Konto als die beiden Verfolger aus Niedersachsen. „Das war ein hartes Stück Arbeit“, seufzte der erschöpfte Abwehrchef Tim Kister. „Aber wir sind auf einem guten Weg und auf diesem wollen wir bleiben.“

Schon gegen den Aufstiegsaspiranten Hamburger SV war der enorme Kraftaufwand durch einen 2:1-Sieg belohnt worden. Trotz der Anstrengungen und entgegen allen Vermutungen setzten Kleppinger und Kulovits auf eine unveränderte Startelf. Im Gegensatz zum vorausgegangenen Heimspiel gelang es dem SVS jedoch nicht, direkt das Kommando zu übernehmen. Die 96er, die von Ex-Sandhausen-Coach Kenan Kocak trainiert werden, verpassten durch Genki Haraguchi und Florent Muslija die Führung. Ein Wermutstropfen: Marcel Franke musste bei den Gästen verletzungsbedingt bereits nach 15 Minuten ausgewechselt werden.

Der SVS trat in der Offensive nicht in Erscheinung und ging dann doch in Führung. Das 1:0, das Julius Biada per Freistoß erzielte, fiel jedoch auch wegen der gütigen Mithilfe von Hannovers Schlussmann Michael Esser, der die Kugel durchrutschen ließ. Aus dem Spiel heraus verpasste Biada nicht einmal drei Minuten später das zweite Tor. Dafür lag kurz vor der Pause der Ball im Sandhausen-Gehäuse. Auch dem Ausgleich ging ein Fehler voraus: Stefanos Kapino, der ansonsten erneut eine starke Vorstellung nach seiner Corona-Genesung ablieferte, verschätzte sich und deswegen durfte Muslija jubelnd abdrehen.

Nach der Pause wurden beide Mannschaften aktiver und hoben dadurch das Spiel auf ein höheres Niveau. Der eingewechselte Valmir Sulejmani, der in seiner Laufbahn auch schon für den SV Waldhof Mannheim auf Torejagd gegangen war, brachte Hannover in Führung.

Wer nun aber dachte, dass der abstiegsbedrohte SVS aufgrund des Nackenschlags auseinanderbrechen würde, sah sich getäuscht. Jedoch bedurfte es erneut der Unterstützung der Hannoveraner. Simon Falette traf bei einem missglückten Abwehrversuch Tim Kister im Gesicht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Behrens sicher (67.). Der Ausgleichstreffer gab Auftrieb. Daniel Keita-Ruel versuchte es zunächst per Heber und scheiterte. In der 81. Minute machte aber auch Behrens‘ Sturmpartner sein Tor. Erneut sah Esser im Tor nicht gut aus.

Die Partie war gedreht und da Hannover in der Schlussphase alles auf eine Karte setzte, entstanden Räume. Einen davon wusste Behrens zu nutzen. Mit seinem zweiten Treffer sorgte der beste Torschütze des SVS für die Entscheidung. Mit Rückenwind fährt der SVS nun zum nächsten Top-Club der Liga. Am Mittwoch wollen die Profis vom Hardtwald ab 18.30 Uhr bei der SpVgg Greuther Fürth nachlegen. mjw

