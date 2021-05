SV Sandhausen löst eigene Aufgabe, muss aber weiter zittern

Sandhausen. Die eigene Aufgabe haben die Fußballer des SV Sandhausen mit Bravour bestanden, doch gerettet sind sie noch nicht. Die Konkurrenz im Abstiegskampf der 2. Bundesliga spielte nicht mit und so muss das Team der beiden Trainer Stefan Kulovits und Gerhard Kleppinger trotz des 2:0 (2:0)-Erfolgs gegen den SSV Jahn Regensburg weiter zittern. „Es ist eben kein Wunschkonzert“, hielt Kleppinger fest. „Wir müssen weiter auf uns schauen. Nur unsere Leistung haben wir in der Hand und sollten wir weiter mit diesem Engagement auftreten, dann bin ich davon überzeugt, dass es zum Klassenerhalt reichen wird.“

Für Sandhausen, Eintracht Braunschweig und den VfL Osnabrück, die sich allesamt um den begehrten 15. Platz, den Relegationsrang und einen Abstiegsplatz streiten, war es ein Sonntagnachmittag, der einer emotionalen Achterbahn glich. „Wir waren auf der Bank jederzeit darüber informiert, was auf den anderen Plätzen passiert“, sagte Kleppinger.

Vorneweg: Es passierte überall eine ganze Menge. Der Reihe nach: Sandhausen startete engagiert und ging bereits nach fünf Minuten durch Janik Bachmann in Führung. Bereits zuvor schockte Marvin Pieringer vom bereits abgestiegenen Schlusslicht Würzburger Kickers die Braunschweiger Eintracht. Zu diesem frühen Zeitpunkt des 33. Spieltages, an dem alle Partien zeitgleich stattfanden, schien Sandhausen bereits gerettet. Denn: Auch das Torverhältnis spricht für die Schwarz-Weißen, bei denen Philipp Klingmann den frisch operierten Kapitän Dennis Diekmeier vertrat.

Mit der Unterstützung einiger Regensburger Fans im Rücken, die außerhalb des Stadions mit Trommeln für Stimmung sorgten und von der Polizei begleitet wurden, trauten sich die Gäste nun mehr. Sandhausens Schlussmann Stefanos Kapino rettete gegen Sebastian Stolze und in Braunschweig erhöhte Pierer auf 2:0. Es lief alles nach Plan aus Sicht des SVS.

Die erste schlechte Nachricht trudelte aus Osnabrück ein. Der VfL ging gegen den favorisierten Hamburger SV in Führung. Allerdings gelang dem HSV noch vor der Pause der Ausgleich. Für Sicherheit am Hardtwald sorgte Kevin Behrens, der einen Konter mustergültig zum 2:0 abschloss. „Wir haben in der Analyse gesehen, dass sie in diesem Bereich anfällig sind“, lobte Kleppinger.

In Sandhausen verpassten Julius Biada (54.), Daniel Keita-Ruel (56.) und Kevin Behrens (59.) die Entscheidung. Dennoch blieb es beim 2:0-Erfolg, während Osnabrück wieder vorlegte und in der Blitztabelle auf den Relegationsrang sprang. Auch Braunschweig gab sich nicht auf und kam zum 1:2 durch Yassin Ben Balla. Mehr als der Anschlusstreffer sprang für die seit fünf Spielen sieglose Eintracht aber nicht mehr heraus. Turbulenter ging es an der Bremer Brücke weiter. Maurice Multhaup brachte den VfL wieder in Führung. Auf der Gegenseite glich Tim Leibold aus, doch auch darauf hatte Osnabrück eine Antwort. Durch Marc Heiders Siegtreffer bleiben zum einen die Veilchen bis auf einen Punkt an Sandhausen dran, zum anderen verabschiedet sich Hamburg aus dem Aufstiegskampf.

„Wir haben eher damit gerechnet, dass Braunschweig die drei Punkte einfährt. Jetzt ist es anders gekommen und für alle drei Mannschaften gibt es noch einen Finaltag am Sonntag“, blickt Kleppinger bereits auf das Spiel beim VfL Bochum voraus. Zwar spricht die Auswärtsbilanz gegen den SVS, aber der Coach glaubt an seine Mannschaft: „Wir müssen das aus den Köpfen rauskriegen. Wir werden dort einen neuen Anlauf nehmen, endlich den zweiten Sieg in der Fremde einzufahren.“ mjw

