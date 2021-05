SV Sandhausen mit Sorgen vor Endspiel gegen Jahn Regensburg

Sandhausen. Zur Unzeit ist der SV Sandhausen im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga zur Improvisation gezwungen. Weil neben dem mittlerweile erfolgreich operierten Kapitän Dennis Diekmeier mehr als ein halbes Dutzend Profis für das richtungsweisende Duell am Sonntag gegen den SSV Jahn Regensburg (Spielbeginn: 15.30 Uhr) fraglich ist, müssen Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits experimentieren. Geübt hat das Trainergespann schon am Freitag kurz vor dem Beginn der Pressekonferenz, denn anstelle von Kleppinger stellte sich kurzerhand sein österreichischer Kollege den Fragen der Journalisten.

Zwar schmerzen alle potenziellen Ausfälle, doch besonders Diekmeiers Fehlen trifft den Tabellen-15. heftig. Kulovits sagt: „Er fehlt uns nicht nur aus sportlicher Sicht, sondern auch als emotionaler Leader. Jeder weiß, welch großen Stellenwert er innerhalb der Mannschaft hat. Das ist sehr bitter.“ Mit Philipp Klingmann, Robin Scheu und Alexander Esswein stehen mögliche Alternativen parat. Außerdem könnten Daniel Keita-Ruel, Diego Contento, Aleksandr Zhirov, Janik Bachmann und Tim Kister ausfallen. Ihre Blessuren seien Folgen der anstrengenden Phase nach der coronabedingten Quarantäne, sagte Kulovits. Außerdem fehlen Patrick Schmidt und Rick Wulle.

Für Sandhausen geht es neben den drei Punkten auch darum, mal wieder eine Führung über die Zeit zu bringen. Das hat in dieser Saison nicht immer funktioniert. Mittlerweile gab der SVS sieben Mal eine Führung aus der Hand und verlor. Kulovits fällt es schwer, hierfür eine Erklärung zu finden: „Dieser Wert ist genauso schwer zu erklären, wie unsere Auswärtsschwäche. Der Sport ist manchmal einfach so und nicht zu verstehen. Es läuft nicht immer nach Plan, aber genau deswegen mögen wir den Fußball. Vielleicht werden wir am Sonntag aber mal eine Taktikänderung vornehmen, wenn wir in Front gehen sollten.“

Der Jahn könnte seinerseits mit einem Unentschieden den Klassenerhalt festzurren und ist seit sechs Spielen gegen Sandhausen ohne Niederlage. Auf der anderen Seite konnte Regensburg nur eines der vergangenen acht Partien am Hardtwald für sich entscheiden. „Von Statistiken halte ich zum jetzigen Zeitpunkt der Saison nichts mehr“, sagt Kulovits. Er hat dafür eine klare Forderung, die er an seine Mannschaft richtet: „Bei den Gegentoren, die wir bei unseren letzten Auswärtsspielen schlucken mussten, hat die letzte Mentalität gefehlt. Es kann nicht sein, dass fünf Heidenheimer Spieler vor unseren Spielern am Ball sein können und treffen. Gegen Regensburg müssen wir das Herz auf dem Platz lassen und bereit sein, unser Leben reinzuwerfen.“

Das klingt martialisch, ist aber nur als Wachmacher zu deuten. Denn: Ausreden gibt es im vorletzten Saisonspiel keine mehr. Mit dem vierten Heimsieg nacheinander würde der SVS nicht nur einen neuen Vereinsrekord aufstellen, sondern bei einer gleichzeitigen Niederlage des VfL Osnabrück gegen den Aufstiegsanwärter Hamburger SV könnten die Baden-Württemberger selbst nicht mehr direkt absteigen. „Es sind zweifellos zwei Endspiele, die wir noch vor uns haben. Wir sind aber in einer glücklichen Ausgangsposition, denn wir haben es immer noch in der eigenen Hand“, glaubt Kulovits an sein ausgedünntes Aufgebot. mjw