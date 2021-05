SV Sandhausen mit Tim Kister gegen den 1. FC Heidenheim

Sandhausen. Über die Auswärtsschwäche des SV Sandhausen wurde in dieser Fußball-Zweitligasaison bereits ausschweifend berichtet. 14 Niederlagen in 15 Anläufen in der Fremde sprechen eine deutliche Sprache. Umso verwunderlicher ist es, dass die Mannschaft der beiden Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits trotzdem auf einem Nichtabstiegsplatz steht.

Tim Kister kehrt beim SV Sandhausen wieder in den Kader zurück. © DPA

Beim 1. FC Heidenheim versuchen die SVS-Profis am Sonntag (13.30 Uhr) einen neuerlichen Anlauf und es gibt tatsächlich Anlass zur Hoffnung. Die sonst auf eigenem Rasen so starken Heidenheimer verloren zuletzt zwei Partien nacheinander. Daheim gingen sie drei von sechs Mal ohne etwas Zählbares nach Hause und Sandhausen kommt mit den guten Erinnerungen an den 4:0-Heimsieg aus der Vorrunde im Gepäck auf die Ostalb. „Natürlich stellen wir den Jungs noch einmal ein paar Szenen aus diesem Spiel zusammen. Das gibt den Jungs ein gutes Gefühl. Sie wissen, dass sie gegen diesen Gegner bestehen können“, erklärte der 63-jährige Coach am Freitag.

Ein wichtiger Baustein bei der angestrebten Überraschung ist Tim Kister. Der Abwehrchef kehrt nach einer überstandenen Muskelverletzung zurück. Beim 0:2 in Kiel meldete er sich kurz vor dem Anpfiff ab, doch nun ist er wieder bereit. Außerdem ist Robin Scheu wieder in den Trainingsbetrieb eingestiegen. Ein Einsatz käme nach der Schulteroperation aber wohl noch zu früh, meint Kleppinger. Er und Kulovits wissen aktuell übrigens noch nicht, wie der Verein mit ihnen nach der Saison plant. „Es sind noch keine Gespräche mit der Vereinsführung geführt worden, und wir kümmern uns darum auch nicht. Nach der Saison werden wir uns zusammensetzen, aber das ist momentan noch an zweiter Stelle“, legt Kleppinger den Fokus stattdessen auf den Klassenerhalt.

Die Konkurrenten Eintracht Braunschweig und VfL Osnabrück sind am 32. Spieltag bereits am Samstag gefordert und können vorlegen. Ob dies ein Vor- oder Nachteil für seine Mannschaft ist, wagt Kleppinger nicht zu beurteilen. Er sagt: „Wenn die Konkurrenz Punkte liegenlässt, dann werden bei uns Kräfte freigesetzt und wir können sie abschütteln. Wenn sie uns überholen oder aufschließen, dann werden wir mit einer Jetzt-erst-recht-Einstellung in die Partie gehen.“

So oder so gilt: Der SVS muss seine eigene Aufgabe lösen. Doch auch die Heidenheimer haben noch große Ziele. Im Kampf um den Aufstieg haben sie mit 48 Punkten noch Außenseiterchancen. Trainer Frank Schmidt widerspricht: „Wir waren noch nie richtig im Aufstiegsrennen. Für uns geht es darum, unsere Position in der Tabelle zu verteidigen.“

Kleppinger hofft, dass seine Mannschaft das Spielglück in der Voith-Arena erzwingen kann: „Wir wollen ihnen wehtun. Für mich spielt es keine Rolle, wo sie stehen. Wir sind uns die Nächsten und wir werden alles geben, um weiter auf dem 15. Platz zu stehen.“ mjw

