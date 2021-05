Sandhausen. Große Erleichterung: Der SV Sandhausen hat den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga geschafft. Zwar verloren die Kurpfälzer mit 1:3 beim VfL Bochum, aber auch Konkurrent VfL Osnabrück unterlag in Aue, so dass der SVS auf Platz 15 bleibt. Herzlichen Glückwunsch. #svs1916

AdUnit urban-intext1