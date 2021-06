SV Sandhausen startet mit Sieg in die Saisonvorbereitung

Bad Mergentheim. Bad Mergentheim. Der SV Sandhausen ist mit einem Erfolgserlebnis in die Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Im ersten Testspiel in Bad Mergentheim gegen den Drittligisten Würzburger Kickers setzte sich das Team der beiden Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits am Samstag mit 2:1 (1:1) durch.

Das Ergebnis stand allerdings nicht im Vordergrund. Stattdessen ging es darum, den Neuzugängen die Spielphilosophie zu vermitteln und allen Akteuren Einsatzminuten zu ermöglichen, bestätigte Kulovits: „Wir sind in der ersten Trainingswoche. Dass dann im ersten Testspiel noch nicht alle Abläufe passen können, war uns vorher klar. Wir wollten zwei, drei neue Elemente in unser Spiel einbringen, das haben die Jungs ganz gut umgesetzt. Klar ist: Wir wollen in der Vorbereitung kein Spiel verlieren. Positive Ergebnisse sollen dazu beitragen, dass sich die Mannschaft schnell findet. Von daher können wir zufrieden sein.“

Der SVS begann die Partie mit vier Neuzugängen. Neben Torwart Patrick Drewes standen auch Immanuel Höhn, Arne Sicker und Christian Kinsombi in der Startformation. Außerdem spielten mit Joshua Bitter (MSV Duisurg) und José Emmanuel del Valle Juárez (ausgebildet bei Real Madrid) zwei Profis als Gastspieler vor.

Anlässlich der tödlichen Messerattacke in Würzburg wurde vor dem Anpfiff eine Schweigeminute abgehalten. Während sich die Würzburger am Montag schon ins Trainingslager nach Österreich aufmachen, geht es für Sandhausen erst einmal darum, in einen Rhythmus zu kommen.

Del Valle hatte sich bei seinem Debüt aber dennoch eine Menge vorgenommen. Nach sieben Minuten scheiterte der Spanier am Kickers-Schlussmann Marc Richter. Nur sieben Minuten später stahl sich der Angreifer erneut davon und diesmal machte er es besser. Obwohl er sich in abseitsverdächtiger Position befand, ließ das Schiedsrichtergespann den Treffer zählen.

Auf beiden Seiten ergaben sich in der Folge einige Chancen, aber es dauerte bis zur 40. Minute, ehe der Ball wieder im Netz zappelte. Der frühere SVS-Spieler Robert Herrmann flankte einen Freistoß in den Strafraum. Zwar berührte kein Spieler die Kugel, aber trotzdem fand der Ball seinen Weg ins Tor.

Für den zweiten Durchgang fanden sich bei Sandhausen elf neue Akteure auf dem Feld wieder. Unter anderem auch Leih-Rückkehrer Anas Ouahim, der in der 58. Minute zum 2:1 traf. Die Partie fand vor 650 Zuschauern aber weiter auf Augenhöhe statt. Auf der Anzeigetafel sollte sich aber nichts mehr tun. Dennoch haben Kleppinger und Kulovits wohl die eine oder andere Erkenntnis gewonnen. Unter anderem die, dass Sandhausen auch außerhalb des „BWT-Stadions am Hardtwald“ erfolgreich Fußball spielen kann. Im Vorjahr gab es im Unterhaus nur einen Sieg in 17 Anläufen und diesen Dreier gab es gegen Würzburg.

Das nächste Testspiel findet am Mittwoch, 30. Juni, beim 1. FC Kaiserslautern statt und wird um 16 Uhr angepfiffen. Vom 4. bis 11. Juli geht es für den SVS-Tross ins Trainingslager nach Tirol. Die Saison beginnt am Wochenende 24./25. Juli mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf. mjw