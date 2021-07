Sandhausen. Fußball-Zweitligist SV Sandhausen stellt in diesen Minuten sein neues Auswärtstrikot vor - ganz in schwarz gehalten. Vorab präsentiert wurde es einem kleinen Kreis von Sponsoren bei einem Business-Termin auf dem Neckar in Heidelberg. SVS-Pressesprecher Markus Beer (l.) und der neue Projektmanager Marketing, Stefan Feininger, präsentieren es hier. Links ist das Heimtrikot zu sehen.

