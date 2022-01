SV Sandhausen stellt Umbaupläne und Sicht auf Stadionneubau vor

Sandhausen. Der SV Sandhausen stellt am heutigen Donnerstagabend die Erweiterungspläne des Nachwuchsleistungszentrums vor. Außerdem will der Fußball-Zweitligist in der um 18 Uhr beginnenden Veranstaltung über seine Sicht auf einen möglichen Stadionneubau informieren. Hintergrund ist, dass demnächst der Gemeinderat in Sandhausen eine Entscheidung diesbezüglich fällen soll. Die Veranstaltung wird ebenfalls per Livestream übertragen, wie der SVS mitteilte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Videoübertragung ist über den Youtube-Kanal des Vereins zu finden.