SV Sandhausen trifft nach Corona-Zwangspause auf Hamburg

Sandhausen. Markus Kauczinski ist Trainer beim Drittligisten SG Dynamo Dresden und hat nach dem Abstieg im Vorjahr auf den ersten Blick mit der 2. Fußball-Bundesliga nichts mehr zu tun. Allerdings wurde der 51-Jährige auf eine Erfahrung angesprochen, die er im Vorjahr mit seiner Mannschaft durchlebt hat. Innerhalb von 28 Tagen mussten die Sachsen in der Saison 2019/20 neun Partien absolvieren. Den Abstieg konnten sie letztendlich nicht abwenden.

Dem SV Sandhausen droht in dieser Spielzeit ein ähnliches Schicksal. Die Baden-Württemberger bestreiten in 31 Tagen sieben Spiele. Schon am Donnerstag fällt daheim gegen den Hamburger SV der Startschuss zur Terminhatz (Spielbeginn: 20.30 Uhr). Kauczinski warnte die von einer Isolation betroffenen Mannschaften: „Für uns war es in der vergangenen Saison kein fairer Wettbewerb und das droht diesen Clubs auch. Wir konnten in manchen Spielen phasenweise mithalten, aber dann sind wir einfach nicht mehr hinterhergekommen. Die Abstände wurden einfach zu groß.“ Auch Dresdens früherer Kapitän Marco Hartmann meint: „Das wird keine faire Entscheidung, weil die sportlichen Leistungen bei drei, vier Wochen mit so vielen Spielen nicht mehr vergleichbar sind.“

SVS-Trainer Gerhard Kleppinger, der die Mannschaft gemeinsam mit Stefan Kulovits betreut, hielt am Mittwoch dagegen: „Natürlich ist es nicht optimal, wenn eine Mannschaft aus der Quarantäne kommt und direkt wieder spielen muss. Wir dürfen aber nicht jammern, sondern müssen die Situation annehmen.“ Um dem Kräfteverschleiß entgegenzuwirken, wird Sandhausen im Schlussspurt kräftig rotieren. Kleppinger weiter: „Wir haben einen guten und ausgeglichenen Kader und müssen schauen, wie die Spieler die Anstrengungen verkraften. Ich denke aber, dass wir nicht drum herumkommen werden und häufiger tauschen müssen.“

Auch die vier Profis, die zuletzt positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, sind wieder Teil des Trainingsbetriebs. Ivan Paurevic und Denis Linsmayer stiegen schon am Montag wieder ein, Torhüter Stefanos Kapino und der bislang noch nicht als infiziert genannte Janik Bachmann kehrten am Mittwoch zurück. Kapino wird voraussichtlich sogar auf Anhieb wieder in der Startelf stehen. Diese Entscheidung darf durchaus kritisch hinterfragt werden, denn Sandhausens Präsident Jürgen Machmeier hatte mehrfach betont, wie heftig die Krankheitsverläufe gewesen sein sollen. Kleppinger gibt nun Entwarnung: „Das Quartett ist einsatzfähig. Wir beobachten ganz genau, wie die Jungs die Einheiten und die Pausen verkraften, aber wir haben uns festgelegt, dass Stefanos beginnen wird.“ Sicher fehlen werden dagegen Besar Halimi und Nils Röseler sowie die langzeitverletzten Profis Rick Wulle, Patrick Schmidt und Robin Scheu.

Sandhausen nimmt gegen den schwächelnden Aufstiegsaspiranten die Rolle des Außenseiters ein. Es gibt aber durchaus Faktoren, die Hoffnung machen. 22 der 25 Zähler holten die Schwarz-Weißen daheim. Sollten sie auch am Donnerstag die Null halten können, würden sie einen Vereinsrekord einstellen und der HSV hat auswärts nur eines der zurückliegenden sechs Partien für sich entscheiden können.

Druck haben indes beide Mannschaften. Kleppinger sagt: „Wir wollen sofort durchstarten, Osnabrück einholen und im besten Fall auch noch Eintracht Braunschweig hinter uns lassen, um direkt die Klasse zu halten.“ Derzeit beträgt der Rückstand auf den VfL Osnabrück einen Zähler, wobei Sandhausen zwei Spiele weniger absolviert hat.

Für Hamburgs Coach Daniel Thioune gilt das Motto: Verlieren verboten. Er erklärt: „Sandhausen wird ums nackte Überleben kämpfen, weil sie im nächsten Jahr noch in dieser Liga Fußball spielen wollen. Es wird sich Druck aufbauen und der Kopf wird eine große Rolle spielen.“ Zumindest in mentaler Hinsicht sollten beide Clubs frisch sein. mjw

