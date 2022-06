SV Sandhausen trifft zum Auftakt auf Bielefeld und Darmstadt

Sandhausen. In der zweiten Fußball-Bundesliga startet der SV Sandhausen am Samstag, 16. Juli, um 13 Uhr mit einem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld. Am Freitag, 22. Juli, geht es zu den Lilien nach Darmstadt - Anpfiff: 18.30 Uhr. Das teilt die Deutsche Fußball-Liga (DFL) mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem das Auftaktspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 (Freitag, 15. Juli, 20:30 Uhr) bereits vergangene Woche bekanntgegeben wurde, hat die DFL am Mittwoch die zeitgenauen Ansetzungen für die ersten beiden Spieltage der zweiten Bundesliga in der Saison 2022/23 vorgenommen.



Ebenso wie der 1. FC Kaiserslautern starten auch die beiden weiteren Aufsteiger mit Heimspielen: Der 1. FC Magdeburg empfängt am Samstag, 16. Juli (20.30 Uhr), Fortuna Düsseldorf, während Eintracht Braunschweig am Sonntag, 17. Juli (13:30 Uhr), den Hamburger SV erwartet. Eine Woche später ist am Samstag, 23. Juli (13 Uhr), das Frankenderby zwischen dem 1. FC Nürnberg und der SpVgg Greuther Fürth terminiert, am selben Tag (20.30 Uhr) treffen außerdem Hannover 96 und der FC St. Pauli aufeinander. Am Sonntag, 24. Juli (13.30 Uhr), folgt unter anderem die Begegnung zwischen dem Hamburger SV und dem FC Hansa Rostock.