SV Sandhausen überrumpelt den HSV und holt drei Punkte

Sandhausen. Vielleicht benötigt der SV Sandhausen vor Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga künftig häufiger eine zweiwöchige Quarantäne, um Kräfte zu sammeln. Denn: Beim überraschenden und immens wichtigen 2:1 (0:0)-Erfolg gegen den Aufstiegsaspiranten Hamburger SV riefen die Schwarz-Weißen ihre bislang beste Saisonleistung ab. Der verdiente Lohn waren drei Punkte und der Sprung auf Relegationsrang 16. Der erste Nichtabstiegsplatz, auf dem Eintracht Braunschweig steht, ist nur noch zwei Zähler entfernt. Und das große Plus des SVS: Er hat zwei Spiele weniger auf dem Konto.

In personeller Hinsicht gab es bei Sandhausen zwei Überraschungen: Der erst von seiner Corona-Infektion wieder frisch genesene Stefanos Kapino stand von Beginn an im Tor und Daniel Keita-Ruel stürmte anstelle von Alexander Esswein. Keita-Ruel stand zum ersten Mal seit Anfang Februar wieder gemeinsam mit Kevin Behrens von Beginn an auf dem Feld. Außerdem gehörten auch die drei weiteren zuletzt an Covid-19 erkrankten Spieler Janik Bachmann, Ivan Paurevic und Denis Linsmayer wieder zum Spieltagskader.

Im Blickpunkt standen aber erstmal ihre Mitspieler. Kevin Behrens scheiterte unter Bedrängnis (17.) und Keita-Ruel vergab gegen HSV-Torhüter Sven Ulreich (35.). Auf der Gegenseite rettete Kapino gegen Sonny Kittel. Der HSV wurde jedoch zu keiner Zeit seiner Favoritenrolle gerecht. Das lag zum einen daran, dass er die nötigen Attribute vermissen ließ, zum anderen aber auch daran, dass die SVS-Profis rannten, kämpften und sich nicht versteckten. Das einzige Manko: Die Hausherren verpassten es zunächst, sich nach 6:0 Ecken und 11:2 Torschüssen in der ersten Halbzeit zu belohnen. Von der Führungsriege um Präsident Jürgen Machmeier gab es dennoch stehende Ovationen beim Gang in die Kabine.

18 Sekunden nach dem Seitenwechsel wurde der Applaus noch lauter. Nach einer Flanke von Julius Biada lenkte Stephan Ambrosius den Ball ins eigene Tor und nur sechs Minuten später erhöhte Daniel Keita-Ruel auf 2:0.

Erst jetzt bäumten sich die Hamburger allmählich auf. Tim Leibolds Hereingabe erreichte Simon Terodde, doch im Grätsch-Schritt brachte der beste Torjäger der Liga nicht den nötigen Druck hinter den Ball. Das SVS-Trainerduo reagierte vierfach: Esswein, Diego Contento, Paurevic und Bachmann kamen für Keita-Ruel, Kister, Erik Zenga und Nikolas Nartey. Mitten in die Wechsel-Orgie hinein fiel dann der Anschlusstreffer durch Manuel Wintzheimer.

Nun wurde der Druck der Hamburger noch größer, während die Hausherren kaum noch für Entlastungsangriffe sorgen konnten. Sandhausen hielt dem Druck aber stand und tat den Norddeutschen nach dem 5:1-Erfolg im Vorjahr in Hamburg zum zweiten Mal weh. Denn für den ehemaligen Bundesligisten geht es um die Rückkehr ins Oberhaus. Der Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz beträgt nach drei sieglosen Spielen und zwei Niederlagen nacheinander aber schon vier Punkte.

Der SVS unterstrich mit dem achten Saisonsieg dagegen einmal mehr seine Heimstärke und strebt am Sonntag, 25. April, gegen Ex-Coach Kenan Kocak und Hannover 96 einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt an. Spielbeginn ist im „BWT-Stadion am Hardtwald“ um 13.30 Uhr. mjw

