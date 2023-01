SV Sandhausen und Tom Trybull lösen Vertrag auf

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis. Der SV Sandhausen und Tom Trybull haben mit sofortiger Wirkung den bestehenden Vertrag aufgelöst. Das teilt der Verein aktuell in einer Pressemitteilung mit. In dieser Meldung heißt es weiter: "In beidseitigem Einvernehmen haben der SV Sandhausen und Mittelfeldspieler Tom Trybull den bestehenden Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der SV Sandhausen wünscht Tom Trybull für die Zukunft alles Gute."

Tom Trybull spielte seit Januar 2022 für den SVS und kam seitdem auf 26 Pflichtspieleinsätze, in denen ihm zwei Treffer gelangen.