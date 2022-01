SV Sandhausen verleiht Carlo Sickinger

2.Fußball-Bundesliga Sandhausen geht gegen Regensburg unter

Gerade einmal 90 Minuten hat es gedauert, um die Aufbruchstimmung am Hardtwald zunichtezumachen. Das 0:3 (0:2) des SV Sandhausen gegen den SSV Jahn Regensburg brachte einen Großteil der 500 Fußballfans am Sonntagmittag in Rage.

Mehr erfahren