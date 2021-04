SV Sandhausen verpasst "Big-Point" bei Greuther Fürth

Fürth. So nah war der SV Sandhausen schon lange nicht mehr dran, den Auswärtsfluch in der 2. Fußball-Bundesliga loszuwerden. Gereicht hat es am Mittwochabend beim Aufstiegsanwärter SpVgg Greuther Fürth aber erneut nicht. Im 14. Anlauf in der Fremde kassierten die Kurpfälzer die 13. Niederlage und durch das 2:3 (1:1) auch einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Zwar hat Sandhausen immer noch ein Spiel weniger auf dem Konto, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt allerdings lediglich einen Zähler. Weil das Team der Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits zwei Gegentore selbstverschuldete, verpasste Sandhausen auch einen neuen Vereinsrekord. Denn: Vier Siege nacheinander gab es noch nie zu bejubeln.

Innenverteidiger Tim Kister meinte: „Was soll ich sagen? Das ist unfassbar und extrem ärgerlich. Die gegnerische Bank hat nach dem Abpfiff gerufen, dass der Sieg für Fürth verdient gewesen sei. Das finde ich nicht. Wir können stolz auf uns sein und wenn wir so weitermachen, dann werden wir es schaffen.“

In personeller Hinsicht veränderten die Coaches die Stammformation lediglich auf einer Position, obwohl der Kraftaufwand bei den Siegen gegen den Hamburger SV (2:1) und Hannover 96 (4:2) enorm war. Für Erik Zenga lief Janik Bachmann auf, der zum ersten Mal nach seiner Corona-Erkrankung wieder in der Anfangself stand.

Der Mittelfeldspieler sah einen starken Beginn seiner Mannschaft. In den ersten drei Minuten musste Fürths Schlussmann Sascha Burchert gegen Aleksandr Zhirov und Tim Kister eingreifen. Wie man eine Chance auch tatsächlich verwertet, zeigte dann Hans Nunoo Sarpei. Allerdings profitierte der 22-Jährige von einem kapitalen Schnitzer von Sandhausens Keeper Stefanos Kapino. Der Grieche hatte bereits bei einem Gegentor gegen Hannover nicht gut ausgesehen und ließ auch diesmal einen eigentlich harmlosen Distanzschuss passieren. Eine Viertelstunde später die nächste technische Unzulänglichkeit. Kister bugsierte einen Ball an die eigene Latte.

Allmählich stabilisierten sich die Gäste dann aber und kamen nach einer feinen Freistoß-Variante zum Erfolg. Julius Biada bediente Kevin Behrens. Der Stürmer war auf die rechte Angriffsseite ausgewichen und brachte die Flanke zu Kister. Sein Kopfball landete am Aluminium und unter Bedrängnis kam der Ball dann zu Daniel Keita-Ruel. Der Ex-Fürther traf zum Ausgleich. Der SVS musste jedoch etwas warten, denn Kister hatte bei seinem Versuch nicht nur Burchert aus dem Weg geräumt, sondern die Kugel auch noch an die Hand bekommen. Der Treffer fand aber trotzdem seine Anerkennung – Glück für den SVS. Unmittelbar vor der Pause war Fortuna dann aber nicht auf der Seite des Tabellen-15.: Biadas Schuss prallte an den Pfosten.

Nach der Pause drehte Keita-Ruel das Spiel mit seinem elften Saisontor, doch dann schwanden die Kräfte. Ein Opfer: Gerrit Nauber. Der Abwehrspieler musste mit einer muskulären Verletzung vom Feld. Die Hausherren nutzten ihre Vorteile und profitierten von einem weiteren Bock. Zhirov sorgte mit einem Abwehrfehler für das 2:2. Sandhausen mobilisierte noch einmal alle Kräfte, doch während Keita-Ruel sein dritter Treffer nicht gelang, drosch Branimir Hrogta den Ball zum 3:2-Endstand ins Netz. Dadurch steht das Tor zur Bundesliga für die Franken nun mehr als nur einen Spalt weit offen. Sandhausen muss dagegen wieder nach unten blicken und ließ einen frühzeitigen Schritt in Richtung Ligaverbleib aus. mjw

