SV Sandhausen verstärkt sich mit Offensivspieler Philipp Ochs

Sandhausen. Philipp Ochs wechselt zur Saison 2022/23 an den Hardtwald. Der offensive Mittelfeldspieler kommt ablösefrei von Hannover 96 zum Fußball-Zweitlgisten SV Sandhausen.in die Kurpfalz. „Wir wollten für unsere offensiven Außenpositionen einen Linksfuß holen, das ist uns mit der ablösefreien Verpflichtung von Philipp Ochs gelungen. Philipp ist ein Junge aus der Region und bringt aufgrund seiner vorherigen Stationen schon eine Menge, auch internationale, Erfahrung mit. Wir freuen uns auf Philipp“, gibt Mikayil Kabaca in einem ersten Statement zum Neuzugang bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seine Karriere begann der 25-Jährige bei Viktoria Wertheim, bevor er 2009 zur TSG Hoffenheim wechselte. Im Sommer 2015 rückte Ochs in den Profikader auf, in drei Spielzeiten absolvierte er 26 Bundesligaspiele für Hoffenheim. Ochs verlängerte seinen Vertrag mehrfach und sammelte bei Ausleihen zum VfL Bochum in die 2. Liga und zu Aalborg BK in der ersten dänischen Liga weitere Erfahrungen im Profibereich. Im Sommer 2019 schloss er sich für drei Jahre Hannover 96 an. In dieser Zeit absolvierte er 52 Zweitligaeinsätze und erzielte vier Tore.

SVS-Coach Alois Schwartz: „Mit Philipp als Linksfuß erweitern wir unsere Möglichkeiten im Offensivbereich. Er ist variabel einsetzbar und kennt die zweite Liga aus seiner Zeit in Hannover und Bochum aus dem Effeff. Zudem bringt er die für uns nötige Mentalität und Charaktereigenschaften mit.“

Bereits in jungen Jahren sammelte der Offensivspieler schon internationale Erfahrung: Philipp Ochs absolvierte 59 Einsätze in den DFB U-Nationalmannschaften von der U-15 durchgängig bis zur U-21 und erzielte dabei 26 Tore. Neben den Teilnahmen an den U-17 und U-19 Europameisterschaften gehörte Ochs auch zum Aufgebot bei der U-20 Weltmeisterschaft in Südkorea 2017. Bereits 2014 war Ochs Deutscher A-Jugend Meister, 2016 wurde er mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber für besondere Leistungen im Nachwuchsbereich ausgezeichnet.

„Ich bin froh hier zu sein und werde alles geben, damit wir unsere Ziele erreichen können. Ich möchte hier den nächsten Schritt machen und freue mich auf viele stimmungsvolle Spiele in unserem Stadion“, sagt Ochs selbst zu seinem Wechsel an den Hardtwald.

Philipp Ochs ist nach Stürmer Matej Pulkrab (Sparta Prag) und den Local Playern Benedikt Grawe und Vincent Schwab der vierte Neuzugang des SV Sandhausen vor der Saison 2022/23.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2