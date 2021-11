SV Sandhausen: Weitere Profis zurück im Mannschaftstraining

Sandhausen. Die Trainingsgruppe des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen wird größer. Nach der neusten Corona-Testreihe kehren zwei Spieler und drei Mitglieder aus dem Trainer- und dem Betreuerstab zurück. Bereits am Dienstag hatten die negativ getesteten Profis das Training in Kleingruppen aufgenommen (wir berichteten).

Weitere Testungen für die Personen, die sich aktuell noch in Quarantäne befinden, werden am Donnerstag und Samstag durchgeführt. Zwölf Spieler und sechs Personen aus dem Betreuerstab waren nach Vereinsangaben in der vergangenen Woche positiv auf Covid-19 getestet worden und mussten sich daraufhin in Quarantäne begeben. Die für vergangenen Sonntag angesetzte Partie beim Spitzenreiter FC St. Pauli war abgesagt worden.