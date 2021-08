SVS leiht Christian Conteh aus

Sandhausen. Christian Conteh verstärkt ab sofort den SV Sandhausen. Der SVS leiht den Flügelstürmer für ein Jahr vom niederländischen Erstligisten Feyenoord Rotterdam aus.

„Es war uns wichtig, dass wir im Offensivbereich noch einmal nachlegen. Mit Christian Conteh konnten wir einen Spieler verpflichten, der genau die Geschwindigkeit mitbringt, die wir über die Außenbahn gesucht haben. Er ist jung, hungrig und möchte jetzt wieder auf dem Platz stehen. Wir sind froh, dass wir Christian jetzt am Hardtwald haben und möchten uns bei den Verantwortlichen von Feyenoord Rotterdam für diese Möglichkeit bedanken“, sagt Mikayil Kabaca, der Sportliche Leiter des SV Sandhausen, zum Neuzugang.

Conteh wechselte im Sommer 2020 vom FC St. Pauli, für den er sieben Mal in Liga 2 (zwei Tore) und zweimal im DFB-Pokal auflief, zu Feyenoord Rotterdam in die niederländische Eredivisie. Dort kam er in der letzten Saison, auch bedingt durch die Corona-Pause, nur zweimal zum Einsatz.

SVS-Trainer Stefan Kulovits ergänzt: „Mit Christian ist es uns gelungen einen jungen, dynamischen Spieler zu verpflichten, der beide offensiven Außenbahnen besetzen kann. Er kennt die 2. Bundesliga bereits aus seiner Zeit beim FC St. Pauli. Wir sehen in ihm riesiges Potential, was er bei uns hoffentlich ausschöpfen kann.“

