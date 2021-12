SVS sagt Trainingslager nun überraschend ab

Sandhausen. Der SV Sandhausen hat aufgrund der verschärften Corona-Lage sein Trainingslager im spanischen Chiclana de la Frontera abgesagt. Vom 2. bis zum 9. Januar hatten die Schwarz-Weißen geplant nach Südspanien zu fahren (wir berichteten), um sich auf die restlichen 16 Spiele in der 2.Liga intensiv vorzubereiten. Nach Abstimmung in der sportlichen Leitung hat sich der Verein dazu entschieden, das Trainingslager abzusagen, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Diese Entscheidung ist uns aus sportlicher Sicht sehr schwergefallen. Wir mussten in den vergangenen Tagen aber leider feststellen, dass die Risiken unserer Reise ins Trainingslager ständig zugenommen haben und am Ende wesentlich größer waren als der Nutzen, den wir hätten erzielen können. Letztlich müssen wir auch der Verantwortung für Spieler und Team gerecht werden,“ führt Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter beim SV Sandhausen, aus. Der SVS wird stattdessen ab dem 2. Januar am heimischen Hardtwald trainieren. Testspiele sind in Planung, ebenso wie ein kurzfristig mögliches Kurztrainingslager.