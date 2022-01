Torhüter Felix Wiedwald verstärkt den SV Sandhausen

Lokalsport Virusausbruch beim KSC: Derby verlegt

Es war zu erwarten: Das nordbadische Derby in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Sandhausen ist verschoben worden. Als SVS-Coach Alois Schwartz am Freitagvormittag vor die Presse trat, glaubte er noch an eine planmäßige Durchführung der Partie am Sonntag. Jedoch baten die KSC-Verantwortlichen nach einem Corona-Ausbruch in den eigenen Reihen quasi zeitgleich um eine Absetzung. 16 Profis sowie weitere Personen aus dem Umfeld und dem Betreuerstab seien infiziert, meldeten die Karlsruher am Donnerstag. Die Deutsche Fußball-Liga kam der Bitte nach, da die nach der DFL-Spielordnung notwendige Mindestanzahl an Spielern nicht zur Verfügung stehen würde. Die Partie wird am Dienstag, 8. Februar, nachgeholt (18.30 Uhr). Schwartz beim Ex-Club Schwartz wäre zu seinem Ex-Club, bei dem er zwischen 2017 und 2020 selbst an der Seitenlinie gestanden hatte, mit einem guten Gewissen gefahren. Das hätte jedoch nicht daran gelegen, dass man aus der langen Ausfallliste des Gegners Kapital schlagen wollte, meinte der Coach: „In erster Linie wollen wir, nachdem wir beim 0:3 gegen Jahn Regensburg eine ganz schwache Leistung abgerufen haben, direkt wieder eine Reaktion zeigen.“ Es passte gegen Regensburg wenig zusammen und Schwartz fiel es auch Tage später schwer, über die erlittene Enttäuschung zu sprechen. „Wir wissen gar nicht so richtig, wo wir ansetzen sollen“, sagte er seufzend. Eines wusste er aber: „Wenn wir noch einmal so verteidigen, wie gegen Regensburg, dann müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir uns bei einem Karlsruher, der bislang noch nicht positiv getestet worden ist, anstecken. Denn gegen Regensburg haben wir den Sicherheitsabstand durchgehend eingehalten. Falls wir spielen, müssen wir die Zweikämpfe auch annehmen.“ Dazu kommt es jedoch erst gar nicht. Die Möglichkeit, eine Reaktion zu zeigen, muss vertagt werden. An der Gelbsperre von Dennis Diekmeier ändert sich nichts. Der Kapitän handelte sich die fünfte gelbe Karte im Spiel gegen den Jahn ein. Für ihn hätte Cebio Soukou nach überstandener Wadenverletzung in die Startelf rücken sollen. Zudem gibt es schlechte Nachrichten von Nikolai Rehnen zu vermelden. Der Ersatzkeeper wurde in dieser Woche am Meniskus operiert und wird wochenlang fehlen. „Wir werden noch einmal auf der Torhüterposition nachlegen“, sagte Schwartz. Beim KSC standen am Freitagvormittag weitere PCR-Tests an. Erst danach setzte sich die Deutsche Fußball-Liga mit der Thematik auseinander, ehe um 15.30 Uhr die Entscheidung feststand. In Sandhausen kennt man das Prozedere. Erst Anfang November musste der SVS nach insgesamt 18 Fällen die Partie gegen den FC St. Pauli kurzfristig absagen. „Wettbewerb ist verzerrt“ Schwartz bereiten die zunehmenden Absagen und die unterschiedlichen Vorkehrungen Kopfzerbrechen: „Der Wettbewerb ist schon verzerrt. Wenn wir in einem anderen Bundesland spielen, dann sind da teilweise 15000 Leute im Stadion und daheim haben wir wenige oder gar keine Fans auf den Tribünen. Letztendlich wollen wir unser Ding durchziehen und halten uns an die Maßnahmen. Ich kann aber nicht sagen, ob uns eine Pause von vielleicht vier Wochen helfen würde.“ Er sei kein Gesundheitsexperte, deswegen wolle sich Schwartz auf das konzentrieren, was auf dem Rasen passiert. Diese Aufgabe scheint – angesichts der Abstiegsbedrohung als Tabellen-16. – schon herausfordernd genug zu sein.

Mehr erfahren