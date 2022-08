Trainer Alois Schwartz sieht SV Sandhausen beim KSC nicht in Favoritenrolle

Sandhausen/Karlsruhe. Trainer Alois Schwartz vom Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen weist die Favoritenrolle im Nordbaden-Duell von sich und seiner Mannschaft. "Wir haben erst drei Spieltage hinter uns und bisher waren alle Spiele sehr eng", sagte Schwartz zwei Tage vor der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim bislang sieglosen Karlsruher SC. "Der KSC als Verein hat eine Wucht und eine Tradition. Er ist ein Kandidat für die Bundesliga."

Zuvor hatte Karlsruhes Trainer Christian Eichner in einem Interview der Online-Plattform "ka-news.de" erklärt, die mit sechs Zählern gestarteten Sandhäuser könnten im Aufstiegskampf mitmischen. "Damit haben wir uns in Sandhausen noch nie beschäftigt", sagte Schwartz, der den Gegner zwischen 2017 und 2020 betreute. Denn Eichner sagte, dass er vor den Gästen großen Respekt habe: "Sandhausen hat sich mit den Neuzugängen auf dem nächsten Level verstärkt. Der SVS geht als Favorit ins Spiel."

Die personellen Probleme der Karlsruher, die in dieser Saison erst einen Punkt holten, seien kein Vorteil, sagte Schwartz. Selbst muss er auf Arne Sicker verzichten. Dieser fällt mit muskulären Problemen weiter aus. Der Außenverteidiger wird wohl in der kommenden Woche wieder ins Training einsteigen. Ersatztorwart Benedikt Grawe erholt sich weiterhin von einer Blinddarm-Operation.

Trainer Christian Eichner ist noch auf der Suche nach einer kreativen Lösung für die vielen verletzungsbedingten Ausfälle im Abwehrzentrum des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC. Nur Marcel Franke gilt für das nordbadische Duell mit dem SV Sandhausen als gesetzt. "Es ist eine extrem sensible Situation und eine komplexe Herausforderung", sagte Eichner zwei Tage vor der Begegnung am Samstag. "Die Jungs, die aktuell raus sind, werden alle Pi mal Daumen zur Länderspielpause wieder in den Bereich der Spielfitness kommen können."

Einen weiteren Transfer schließt der Coach nicht aus. Dieser müsse aber Sinn ergeben, sagte er. Christoph Kobald scheint wohl einer der ersten Rückkehrer zu sein. Für das Heimspiel gegen Sandhausen ist aber auch der Österreicher noch keine Option. Insgesamt fehlen dem in der Liga diese Saison noch sieglosen KSC mit Kobald, Daniel O'Shaughnessy, Felix Irorere, Lazar Mirkovic, Daniel Gordon und dem nachverpflichteten Florian Ballas sechs Innenverteidiger.

Besser sieht es bei Stürmer Mikkel Kaufmann aus. Der Neuzugang musste in dieser Trainingswoche wegen Adduktorenproblemen erneut aussetzen. "Man merkt, dass er ein Jahr lang nicht regelmäßig gespielt hat. Das ist aber nicht dramatisch", sagte Eichner, der mit Kaufmann plant.