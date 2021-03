Sandhausen. Man könnte es verstehen, wenn Gerhard Kleppinger und seine Fußballprofis beim SV Sandhausen angesichts der prekären Situation allmählich resignieren würden. In diesen schwierigen Tagen folgt ein Nackenschlag dem nächsten. Das 0:1 in der Nachspielzeit gegen den Mit-Abstiegskonkurrenten Eintracht Braunschweig tat weh. Dass mit Tim Kister, Diego Contento und Denis Linsmayer (alle fünfte Gelbe Karte) sowie Aleksandr Zhirov (Rotsperre) fast der komplette Defensivbereich ausfallen wird, schmerzt ebenfalls. Nun hat es aber auch noch Robin Scheu erwischt.

Vor dem Spiel am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (Spielbeginn: 13 Uhr) brach sich der vielseitig einsetzbare 26-Jährige im Training das Schlüsselbein und muss nun operiert werden. „Ich gehe davon aus, dass die Saison für ihn gelaufen ist“, sagt Interimscoach Kleppinger. Neben den bereits aufgeführten SVS-Akteuren stehen auch Patrick Schmidt (Mittelfußbruch) und Rick Wulle (Schulterverletzung) nicht zur Verfügung. „Die Ausfälle sind natürlich ein dickes Brett. Ich bin mir aber sicher, dass die Jungs, die zuletzt hintendran waren, brennen und sich beweisen möchten“, sagt Kleppinger.

Dazu gehören auch Julius Biada und Nikolas Nartey. Dank der Genesung des Duos gibt es zumindest zwei positive Nachrichten aus personeller Sicht zu vermelden. Biada ist ein Kandidat für die Startelf. Außerdem wird wohl Nils Röseler in die Innenverteidigung rücken. Alexander Rossipal und Erik Zenga dürften ebenfalls von Beginn an auf dem Platz stehen. Und: Kleppinger kann gegen die Fortuna auch auf die Unterstützung von Stefan Kulovits bauen. Der Österreicher hat seine Corona-Erkrankung überstanden und wird am Freitag erstmals wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Zudem blieb der SVS in den vergangenen fünf Heimspielen vier Mal ungeschlagen. Auch diese Bilanz macht Hoffnung. Doch die Last-Minute-Niederlage bei Braunschweig hat die Schwarz-Weißen noch eine Weile beschäftigt. „Wir hätten den Freistoß, der zum Gegentor geführt hat, verhindern können. Jetzt müssen wir nach vorne schauen“, meint Kleppinger.

Das Problem: Immer wieder leisten sich die SVS-Profis folgenschwere Nachlässigkeiten. Diese führen dazu, dass Sandhausen auf einen direkten Abstiegsplatz abgerutscht ist. Braunschweig hat sich durch den Sieg ein Drei-Punkte-Polster aufgebaut. Osnabrück steht direkt vor Sandhausen, hat aber ein Spiel weniger auf dem Konto. Unentschieden helfen in der aktuellen Lage allmählich nicht mehr weiter. Der erfahrene Kleppinger geht jedoch bedacht an die anstehenden Aufgaben ran: „Wir müssen weiter kompakt stehen und müssen es schaffen, hinten sauber zu bleiben. Gleichzeitig wollen wir aber auch weiter mutig im Spiel nach vorne sein.“ Die Kunst ist es, die richtige Balance zu finden.

Die Fortuna hat diese mittlerweile gefunden. Zuletzt holte Düsseldorf sieben von zwölf möglichen Zählern. Die Aufstiegsplätze sind zwar noch in Reichweite, allerdings helfen auch den Rheinländern Punkteteilungen nicht weiter. Mit Blick auf das Personal der Düsseldorfer gilt es festzuhalten, dass das Wiedersehen aus SVS-Sicht mit Thomas Pledl ausfallen wird. Der Kreativposten, der für Sandhausen 47 Mal auflief, zog sich eine Knieverletzung zu. Fraglich ist indes noch Felix Klaus, der im rechten Mittelfeld starten könnte. Sturmtank Rouwen Hennings, der das Hinspiel entschied und gleichzeitig auch das Schicksal des damaligen Sandhausen-Trainers Uwe Koschinat besiegelte, wird voraussichtlich zunächst einmal auf der Bank Platz nehmen.