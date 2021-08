Sandhausen. Der SV Sandhausen ist in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden. Der Fußball-Zweitligist unterlag RB Leipzig auch in der Höhe verdient mit 0:4 (0:2). Die Treffer in der ersten Halbzeit erzielten Willi Orban (20.) und Amadou Haidara (43.). Nach dem Seitenwechsel machten es Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai deutlich. Vom SVS kam vor etwas mehr als 4000 Zuschauern viel zu wenig, um die Hürde zu überspringen.

