Vorverkauf für Spiel SV Sandhausen gegen Hamburger SV startet

Sandhausen. Fußball-Zeitligist SV Sandhausen empfängt am Sonntag, 28. Mai, den Hamburger SV. Der Ticketverkauf hierfür startet ab Dienstag, 2. Mai, um 10 Uhr beim SV Sandhausen sowie über den Onlineticketshop des Vereins. „Es wurde sich aus Vereinsseite bewusst gegen den Vorverkauf bei den VVK-Stellen entschieden, da auch im freien Verkauf die Anzahl der Tickets auf maximal vier Personen begrenzt sein wird“, teilt der SV Sandhausen, der damit einem vermeintlichen Ansturm von HSV-Fans in den Vorverkaufsstellen entgegenwirken möchte. Heißt also: Im SZ-Kundenforum sind für dieses Spiel keine Tickets erhältlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1