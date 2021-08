SV Waldhof Mannheim holt Baris Ekincier vom VfL Bochum

Mannheim. Am letzten Tag der Transferphase hat sich der SV Waldhof Mannheim mit Offensivspieler Baris Ekincier verstärkt. Der 22-Jährige kommt vom Bundesligisten VfL Bochum in die Quadratestadt, teilte der Verein am Dienstag mit. Ekincier hatte zuvor eine Woche lang im Training vorgespielt und die Verantwortlichen dabei überzeugt.

Jochen Kientz, Sportlicher Leiter des SVW, freute sich über den Transfer und äußerte sich zu den Stärken des Spielers wie folgt: „Mit Baris bekommen wir nun eine weitere Alternative für unsere vielseitige Offensive. Baris hat für sein Alter eine hohe Qualität und besitzt eine sehr gute Geschwindigkeit.“ Nun gelte es, den Spieler möglichst schnell in die Mannschaft zu integrieren.

Ekincier ist optimistisch, dass er dem Team auf dem Platz bald weiterhelfen kann: „Ich habe auch in meiner Trainingswoche auf dem Waldhof gesehen, dass ich von meinem Typ und meiner Spielart sehr gut in die Mannschaft passe.“ Nun sei der Neuzugang nach „sehr positiven“ Gesprächen glücklich, dass es mit dem Wechsel nach Mannheim klappte. Ekincier sagte weiter: "Jetzt möchte ich weiter sehr hart an mir arbeiten, mein Spiel verbessern und der Mannschaft dabei helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen.“

In Bochum lief Ekincier jeweils einmal in der zweiten Bundesliga und im DFB-Pokal auf. In der vergangenen Saison war er auf Leihbasis in der österreichsichen 2. Liga für Austria Klagenfurt beschäftigt, wo er zu acht Einsätzen kam und dem Klub damit zum Aufstieg in die Bundesliga verhalf.

