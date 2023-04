Der Shabby-Chic-Vintage-Look

Es gibt eine ganze Menge verschiedene Ansätze in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz, die sich bewährt haben und in den nächsten Jahren weiter ausgebaut werden müssen. Denn allein nur in Deutschland werden 2 Millionen Tonnen Elektroschrott jährlich entsorgt. Dabei könnte man auch oft mit nur weniger Handgriffen oder günstigen Ersatzteile ein Gerät wie beispielsweise eine Spühl,- oder Waschmaschine selbst reparieren und auf Vordermann bringen. Doch die Nachfrage alte Sachen aufzubereiten, wird immer größer und das nicht nur um Elektronikbereich. Der Trend seinen Ökologischen Fußabdruck zu verbessern wird immer größer und das in allen möglichen Bereichen. Einer dieser Ansätze ist gerade dabei, eine Vielzahl neuer Freunde und Bewunderer zu finden. Der Reiz des Upcyclings macht sich in der neuen Liebe zum Shabby-Chic oder zum Vintage-Look bemerkbar. Dabei kann man diesen auf zweierlei Weisen erreichen – durch das Upcyceln wirklich alter Möbel oder Holzgegenstände sowie durch die richtige Verarbeitung neuer Produkte.

Was genau ist eigentlich Shabby-Chic oder der Vintage-Look?

Übersetzt bedeutet Shabby-Chick so viel wie „schäbiges schick“. Was in sich wie ein Widerspruch klingt, soll einfach verdeutlichen, dass hier Dinge als schick und liebenswert dargestellt werden, die andere einfach links liegen lassen oder sogar wegwerfen würden. Gebrauchte Dinge, alte Dinge – all das ist für den Stil Shabby-Chick unerlässlich. Dabei gibt es drei Möglichkeiten, den Stil in seiner eigenen Einrichtung zu etablieren.

Da wäre einmal der Einkauf wirklich alter Möbel beispielsweise auf einem Flohmarkt. Zum anderen gibt es die Möglichkeit, alte Dinge aus dem Haushalt der Eltern oder der Großeltern, die diese aussortieren oder die im Rahmen einer Erbschaft weitergegeben werden. Zu guter Letzt gibt es auch die Variante, neue Materialien einfach alt aussehen zu lassen. Inzwischen haben sich auch zahlreiche Unternehmen – vor allem Hersteller von Mobiliar und Kleidung – mehr und mehr auf den neuen Stil spezialisiert. Aus diesem Grund finden Verbraucher gerade im Vintage-Bereich mittlerweile ein breites Angebot an Möbeln, Accessoires und Kleidung.

Dabei ist genau das eigentlich nicht der ursprüngliche Gedanke hinter diesem neuen Stil. Denn dieser zielt in erster Linie auf die ausdrückliche Vermeidung von Müll einerseits und auf die Nutzung alter Dinge andererseits ab. Die Kombination aus warmen und natürlichen Stoffen mit hellen, fast schon verblassten Farben ist dabei das Kernelement des Stils an sich. Gebrauchsspuren wie kleine Kratzer oder abgeplatzte Stellen sowie unterschiedliche Schattierungen im Holz oder in den Kleidungsstücken sind ebenfalls elementar. Was anfangs gerade bei der Jeans einfach als „used-optik“ durchging, ist heute ein gern gewähltes Stilelement.

Was hat es mit dem Schlagwort Upcycling auf sich?

Upcycling gehört zum Shabby-Chick wie die Bohne zum Kaffee. Als Upcycling wird der Vorgang bezeichnet, bei dem entweder ein altes Möbelstück oder ein altes Kleidungsstück durch Aufbereitung wieder brauchbar gemacht und in neue Form gebracht wird. Oder aber bei dem alte Gegenstände, die eigentlich nicht mehr in ihrem ursprünglichen Daseinszweck gebraucht werden zu neuen und anderen Dingen verarbeitet werden. Da wäre beispielsweise die Jeans, die zu einer Handtasche im Vintage-Look umgenäht werden kann.

Oder das alte Fenster mit den schönen Holzsprossen, das bei der letzten energetischen Sanierung den neuen Fenstern weichen musste. Dieses könnte zu einem Spiegel für den Flur oder anderen Räumlichkeiten verarbeitet werden. Auch die Holztür, die heute nicht mehr modern genug für die neu eingerichteten Eigentumswohnungen eines Bauprojektes zu sein scheint, kann mit viel Liebe zum Detail und etwas Arbeit zu einer wunderbaren Tischplatte verarbeitet werden. Es gibt zahlreiche Ansätze, wie man durch Upcycling neue Möbel im Shabby-Chic Stil herstellen kann. Das hilft dabei, die enormen Müllberge, die wir auch in Deutschland jedes Jahr aufs Neue produzieren, zu reduzieren und es trägt erheblich zur Nachhaltigkeit des Handelns jedes Einzelnen bei.

Warum ist grade das Upcycling im Zusammenhang mit der Modeentwicklung in Sachen Möbel so bedeutend für den Umweltschutz?

Der Möbelmarkt ist vom Umsatz her, wie zahlreiche Statistiken der letzten Jahre zeigen, extrem stabil. Das bedeutet, dass im Schnitt Jahr für Jahr in Deutschland mehr als 400 Euro pro Kopf für neue Möbel ausgegeben werden. Nach wie vor bestehen viele dieser Möbel aus Holz, das für die Produktion neuer Möbel gerodet, weiterverarbeitet, transportiert und schließlich zu dem gewünschten Möbelstück verarbeitet werden muss. Allein der regelmäßige Kauf neuen Mobiliars erzeugt Jahr für Jahr einen enormen CO2-Fußabdruck. Gleiches gilt für neue Accessoires in Sachen Wohnungsdekoration oder Bekleidung.

Im Gegenzug dazu muss Platz für Neues geschaffen werden, indem das Alte weichen muss. Das kann den Hintergrund haben, dass Dinge beschädigt sind oder einfach nicht mehr funktionieren. Eine Reparatur erscheint dabei oftmals teurer als eine Neuanschaffung. Gerade bei Möbeln erwägt man eine solche Reparatur oftmals gar nicht – sieht das neue Möbelstück dann doch ohnehin edler aus, als das Alte es in reparierter Form wäre. Das mündet in der heute bestehenden und oftmals beschriebenen Wegwerfgesellschaft, die wir in den westlichen Industrienationen so stark verbreitet vorfinden wie nirgendwo sonst auf der Welt.

An dieser Stelle setzt das Upcycling an. Denn hier werden alte Gegenstände neu präsentiert. Dadurch werden diese alten Dinge zum einen massiv aufgewertet – zum Beispiel indem sie repariert und mit einem ganz neuen Design versehen werden. Andererseits wird dadurch die Menge an selbst produziertem Müll reduziert. Denn ein Möbelstück, dass man im Rahmen einer Vintage-Bearbeitung in neuem Glanz erstrahlen lässt, braucht man anschließend nicht mehr auf den Sperrmüll zu stellen.

Es werden zwei Probleme mit einem Ansatz reduziert. Zum einen werden die ohnehin schon viel zu großen Müllberge nicht noch größer. Zum anderen reduziert sich der Kauf neuer Dinge wie Möbel und Kleidung, deren Produktion einen enormen CO2-Ausstoß verursacht und für deren Herstellung Rohstoffe wie Holz beispielsweise in rauen Mengen geopfert werden.

Wie kann der Verbraucher persönlich von dieser Entwicklung profitieren?

Der statische Wert von mehr als 400 Euro pro Kopf an Ausgaben für neues Mobiliar im Jahr ist nur die eine Seite der Medaille. In vielen Bereichen kostet auch die Entsorgung von Abfall eine Menge Geld. Da wären einmal die klassischen Entsorgungsgebühren von städtischer Seite. In den meisten Kommunen wird allerdings auch für die Abholung von Sperrmüll spätestens ab der zweiten Abholung in einem Jahr eine Gebühr fällig.

Somit summieren sich die Kosten für den regelmäßigen Neukauf von Mobiliar mit denen für die Entsorgung alter Gegenstände. Hinzu kommt das Thema Bekleidung. Wer alte Kleidung nicht regelmäßig entsorgt oder weiterverarbeitet, bekommt mit der Zeit ein Platzproblem, das wieder zum Kauf eines größeren Schranks und damit wieder zu neuen Kosten führt. Unter dem Strich lässt sich sagen, dass der Verbraucher durch ein wenig Integration des Shabby-Chic Stils in seine persönliche Garderobe und Einrichtung nicht nur eine Menge für die Umwelt tut – er schont auch den eigenen Geldbeutel erheblich.

Nachhaltigkeit und Liebe zum Konsum – zwei Dinge, die sich nicht immer zwangsläufig ausschließen

Wer viel konsumiert, kann dabei nicht nachhaltig leben. Das ist eine Weisheit, die in den letzten Jahren so manchen Menschen vom regelmäßigen Konsumkauf abgehalten hat – vollkommen zu Recht. Doch was genau steckt eigentlich hinter der Liebe vieler Menschen zum Konsum? Es ist vor allem die Lust, immer mal wieder etwas Neues auszuprobieren und um sich zu haben. Genau diese Lust auf das Neue und Unbekannte kann man mit dem Vintage-Stil und etwas Upcycling in der eigenen Werkstatt oder Garage problemlos auch ohne große Ausgaben befriedigen. Es gibt zahlreiche Anleitungen zur Verarbeitung von Kleidungsstücken zu Lampenschirmen oder zur Aufbereitung alter Möbelstücke zu einem wunderbaren Möbelstück im Vintage-Look. Dabei müssen diese noch lange nicht antik sein – es reicht, wenn Sie sich an Ihrem Mobiliar einfach sattgesehen haben und es Zeit für eine Veränderung wird.

Wer hier das Neue aufnimmt, ohne dabei tatsächlich einzukaufen, kann die Liebe zum Konsum ein gutes Stück weit ausleben und dabei trotzdem nachhaltig leben und wirtschaften. Dass auch dann immer mal wieder hier und da noch Platz für etwas Neues bleibt, liegt in der Natur der Sache. Doch wenn das eigene Ausgabe- und Konsumverhalten durch den Shabby-Chick Stil nur um ein Viertel reduziert werden kann, gewinnen sowohl das eigene Konto als auch die Umwelt schon eine ganze Menge.