Mehrgenerationenhaus errichten: Mehr als nur eine schöne Idee

Großeltern Eltern und Kinder unter einem Haus – mindestens. Mitunter zusätzlich oder alternativ ergänzt um Freunde und Bekannte. Hinter dieser Konstellation verbirgt sich ein Mehrgenerationenhaus. Eine Bau- und Wohnphilosophie, die noch vor dem Krieg auch bei uns in der Region vielerorts üblich war, danach bis über den Jahrtausendwechsel hinaus pausierte, nur um derzeit mit Macht zurückzukehren.

Doch so sehr sich ein solches Haus zunächst nur nach „Einfamilienhaus plus zusätzliche Partei“ anhört, so sehr gibt es in der Praxis dennoch vollkommen andere Realitäten und muss vieles beachtet werden, was einem normalen Einfamilienhaus bestenfalls nur deutlich schwächer einzubeziehen ist.

1. Alle Parteien müssen sich über potenzielle Nachteile im Klaren sein

Miteinander verwandt oder alternativ sehr gut befreundet zu sein, muss noch lange nicht bedeuten, zueinander selbst dann noch ein gutes Verhältnis zu haben, wenn man sich täglich sieht oder es zu einer gewissen Schieflage der Stimmung kommt.

Insofern stehen angehende Bewohner von Mehrgenerationenhäusern vor zwei Realitäten:

Selbst, wenn bislang ein sehr gutes Verhältnis zwischen allen Parteien besteht, so kann sich dies ändern, wenn alle Personen ständig in engstem räumlichem Umfeld zueinander leben und sich vielleicht täglich sehen – hierbei hat jeder Mensch andere Bedürfnisse und Vorstellungen. Schon einige Liebesbeziehungen scheiterten, nachdem die Partner zusammenzogen. Ganz ähnlich kann es bei anderen zwischenmenschlichen Konstellationen geschehen. Wenn es aus diesem oder einem anderen Grund zu Zwist kommt, dann ist es angesichts der räumlichen Nähe schwieriger, Distanz zu wahren, um einen nötigen Abkühlungseffekt zu generieren. Mitunter können sich dadurch selbstverstärkende Effekte generieren.

Selbst in dem wohl herzlichsten (fiktiven) Mehrgenerationenhaus aller Zeiten, in der 70er-Jahre-Serie „Die Waltons“, ging nicht immer alles ohne Verstimmung. Deutlich größer ist diese Gefahr in der Realität. Sie zu ignorieren nach dem Motto „bei uns gibt es keinen Streit und wenn, dann werden wir uns schon zusammenraufen“ wäre brandgefährlich. Besser ist es, auf architektonische Weise eine Entschärfung der beiden angesprochenen Punkte sicherzustellen:

Jede (erwachsene) Partei sollte einen eigenen Wohnbereich haben.

Jeder Wohnbereich sollte zumindest in den Grundzügen als autarke Wohnung ausgestattet sein.

Räume, die für die Allgemeinheit vorgesehen sind, sollten hinsichtlich ihrer Nutzung optional sein – beispielsweise ein gemeinsames großes Wohnzimmer, wobei trotzdem jede Partei ihre eigene, kleinere Stube bekommt.

Jeder Wohnbereich sollte zum Rest des Hauses durch Türen bzw. einen eigenen Eingang abgetrennt sein.

Wohnparteien, die für Senioren vorgesehen sind, sollten generell bezüglich ihrer Lage im Gebäude sowie Gestaltung und Ausstattung von Anfang an seniorentauglich gemacht werden – selbst, wenn noch kein akuter Bedarf besteht. Das verhindert jedoch spätere Probleme.

Jeder Wohnbereich sollte durch seine künftigen Bewohner allein gestaltet werden können. Dies gilt auch in genereller architektonischer Hinsicht. Eine früher typische Bauweise, bei denen alle übereinanderliegenden Räume der Stockwerke dieselbe Funktion hatten (beispielsweise in jeder Wohnung die Küche am gleichen Ort auf dem Grundriss lag), muss nicht mehr verfolgt werden

Ferner sollte jede Partei (pro Kopf) eine vergleichbare Wohnfläche besitzen. Dann kann kein Neid aufkeimen.

In diesem Fall kann jedes Mitglied frei wählen, wie stark es physische Nähe zu den restlichen Bewohnern wünscht. Oft genügt das bereits, um die meisten Probleme im Ansatz zu unterbinden. Natürlich sollte sich dieser Gedanke nicht nur auf den umbauten Wohnraum erstrecken, sondern das gesamte Grundstück umfassen. Das heißt, jeder sollte in seinem Gartenareal ebenfalls freie Hand haben.

Dass natürlich nur Menschen in ein Mehrgenerationenhaus ziehen sollten, die sich durch mehr verbunden fühlen als reine Verwandtschaft, versteht sich hoffentlich von selbst. Doch selbst sehr gute Freunde sollten sich hierbei nicht sicher fühlen. Denn selbst die besten Freundschaften können sich mit der Zeit schlicht auseinanderleben.

2. Die erwachsenen Bewohner müssen sich gleichstark finanziell beteiligen

Wenn Eltern gemeinsam ein Einfamilienhaus errichten oder kaufen, dann ist es meist üblich, das Ersparte beider Partner zu investieren und gemeinsam einen Kredit aufzunehmen – die finanzielle Last soll auf alle Schultern gleichermaßen verteilt werden.

Nicht wesentlich anders sollte es bei einem Mehrgenerationenhaus verlaufen. Mitunter können hierbei schlicht mehrere Personen für denselben (großen) Kredit als Darlehensnehmer auftreten. Allerdings findet dies seine realistischen Grenzen bei Häusern, die ausschließlich von Verwandten gekauft oder errichtet werden sollen.

Kommen weitere Parteien hinzu und/oder herrscht zwischen diesen lediglich ein freundschaftliches Verhältnis oder sollen sogar weitere Personen in das Projekt involviert sein, dann dürfte eine alternative Herangehensweise besser sein: die Baugemeinschaft. Dabei schließen sich alle Teilnehmer typischerweise zu einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zusammen.

Das hat nicht nur rechtliche, sondern vor allem preisliche Vorteile: Sehr vieles kann auf diese Weise günstiger erworben werden. Die Belastung der Einzelnen ist (auch was Darlehen anbelangt) typischerweise geringer. Zudem gibt es automatisch einen umfassenden Kontrakt zwischen allen Parteien.

Allerdings sollten alle Beteiligten einen solchen selbst bei einer herkömmlichen Herangehensweise aufsetzen lassen. Ein Vertrag, der den Besitz eines Hauses durch mehrere Personen anspricht. Daraus sollte hervorgehen

wer wie viel für was zahlt,

was von wem in welcher Form und Häufigkeit genutzt werden darf,

was im Falle eines Auszugs passiert,

wie mit neu aufzunehmenden Mitbewohnern verfahren wird,

was im Todesfall geschehen soll und

welche Rechte und Pflichten die Mitbewohner haben.

Abermals hat dies nichts damit zu tun, Zwist heraufzubeschwören. Im Gegenteil, mit einer so rechtssicheren Vorgehensweise werden gerade Unklarheiten verhindert, aus denen Streit erwachsen kann.

3. Die Lage muss jedem Bewohner gerecht werden

Die Lage eines Gebäudes im klein- und großmaßstäblichen Umfeld ist ein Faktor mit sehr vielen Facetten. Das Problem daran ist, dass jeder Bewohner unterschiedliche Maßstäbe daran anlegt. Etwa folgendermaßen:

Die Großeltern würden gerne an einem Ort leben, an dem sie Einkäufe fußläufig erledigen, andere Senioren treffen können und vielleicht Fachärzte für ihre Altersgebrechen finden.

Die Eltern möchten vor allem Erholung nach der Arbeit finden, gleichsam aber nicht zu weit von dieser entfernt leben, sodass das Pendeln unbotmäßig viel Zeit verschlingt. Sie brauchen also eine sehr gute Verkehrsanbindung – egal in welcher Form.

Der Nachwuchs hingegen will nicht nur dicht an weiterführenden Schulen leben, sondern natürlich auch an jugendspezifischen Unterhaltungsangeboten.

Alle zusammen wollen wohl in einer insgesamt „schönen“ Gegend leben, in der zudem die Immobilienkosten nicht zu dramatisch hoch sind.

Schon in einem ganz typischen Mehrgenerationenhaus können verschiedenste Wünsche und Bedürfnisse an Wohnraum und Wohnort miteinander kollidieren. Menschen, die ein solches Projekt anstreben, sollten sich deshalb darüber im Klaren sein, dass das Finden eines passenden Bauplatzes oder Kaufobjekts weit über die allgemeinen Grundlagen bei einer herkömmlichen Vorgehensweise hinausgeht.

In der Realität kann sich dies durchaus nach der berühmten „Quadratur des Kreises“ anfühlen. Schwieriger wird es noch, wenn einzelne künftige Bewohner in einer bestimmten Region verwurzelt sind.

Im Klartext: Alle Parteien müssen deshalb einen für sie passenden Konsens der Lage finden. Dies wird in der Praxis stark erschwert, weil sich die Ansprüche und Bedürfnisse zwischen den Generationen teils dramatisch unterscheiden können. Eine der wichtigsten Arbeiten zu Projektbeginn besteht deshalb darin, alle Wünsche und Bedürfnisse zu sammeln. Jeder Ort muss auf all diese Punkte hin überprüft werden. In der Praxis wird es jedoch fast immer auf Kompromisse hinauslaufen. Orte, die so unterschiedliche Bedürfnisse befriedigen können, sind sehr rar.

4. Alle müssen willens sein, sich gegenseitig zu unterstützen

Ein Mehrgenerationenhaus kann durchaus als herkömmliches Mehrparteiengebäude wie jedes beliebige Mietshaus gestaltet werden. Im Unterschied zu diesem sollen hier jedoch natürlich nicht nur Menschen „nebeneinander“ leben, sondern miteinander.

Das Vorhandensein von Gemeinschaftsräumen ist ein wichtiger Faktor, um dies zu gewährleisten – trotz der Maßgabe, dass alle Parteien sich zurückziehen können müssen, ohne dass dies Abstriche bei der Lebensqualität nach sich zieht.

Allerdings geht dieser Grundgedanke noch deutlich weiter. Wer in einem solchen Haus lebt, der sollte unbedingt ein stringentes Konzept verfolgen, bei dem alle Bewohner von der Anwesenheit aller anderen profitieren. Egal ob es sich um Einkäufe handelt, das Pendeln, Unternehmungen, Kinderbetreuung … Hier sollten die Bewohner dafür Sorge tragen, sich schon vor dem Einzug um einen Plan mit möglichst vielen Schnittmengen zu bemühen.

Vieles wird sich natürlich erst im Alltag nach und nach einspielen. Aber wenn beispielsweise beim Einzug schon festgelegt ist, dass alle Hausbewohner an einem festen Wochentag abends miteinander kochen und essen und die Kinder nachmittags ihre Hausaufgaben bei den anwesenden Großeltern machen, dann ist schon ein guter Grundstein gelegt.

Ein Mehrgenerationenhaus kann sehr viele Vorteile bieten. Nicht alle sind auf den ersten Blick offensichtlich, alle sollten jedoch von den Bewohnern wirklich angenommen werden – anonymes Nebeneinanderleben gibt es in anderen Wohnformen bereits zur Genüge.