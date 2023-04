Zusammenhang von Wetter und Leistungsfähigkeit

Die Fußball-Weltmeisterschaft gastierte seit 1930 schon in sehr vielen Ländern. Allerdings war kaum eines davon aus sportklimatischer Sicht eine solche Herausforderung wie dasjenige Land, in dem die WM 2022 nicht nur stattfinden wird, sondern wegen dem sogar erstmals in der Geschichte des Weltcups vom üblichen Sommer-Zeitplan abgewichen wird. Lesen Sie jetzt, warum dies so ist.

Katar und der WM-Zeitplan

Seit 1930 wurde die WM schon auf beiden Seiten des Äquators und somit auch südlich davon durchgeführt. Etwa in Argentinien, Chile, Uruguay oder jüngst in Brasilien und Südafrika. Das heißt, es gab bereits Weltmeisterschaften, die zumindest im regionalen Sinn im Winter stattfanden – das liegt daran, dass auf der Südhalbkugel der Erde die Jahreszeiten um ein halbes Jahr versetzt zu unseren stattfinden. Ist bei uns „Nordhalbkugel-Sommer“, so herrscht auf der Südhalbkugel Winter und umgekehrt. Die Ausprägung der Jahreszeiten wird dabei umso stärker, je weiter man sich vom Äquator wegbewegt.

Allerdings: Bislang fanden alle Weltmeisterschaften immer in den kalendarischen Sommermonaten statt; also irgendwann zwischen Juni und September. Dadurch waren selbst klimatisch „schwierige“ Länder wie vor allem Brasilien aus sportklimatischer Sicht beherrschbar. In Katar dagegen wird dies erstmalig in der fast hundertjährigen Geschichte anders ablaufen. Die WM wird am 21. November 2022 beginnen und am 18. Dezember ihr Endspiel erleben.

Dahinter stecken ausschließlich klimatische Gründe. Und das, obwohl das kleine Emirat auf einer Halbinsel mitten im Roten Meer sogar deutlich nördlich des Äquators liegt – dennoch ist Katar meilenweit davon entfernt, zu diesem Zeitpunkt winterliche Temperaturen nach unserem Verständnis zu haben.

Katar: Ein klimatisch wirklich „heißes“ Land

Der Grund dafür, warum die Entscheider der FIFA den WM-Kalender um fast ein halbes Jahr im Vergleich zum Normalen verschoben, ist einfach: Katar ist ein wirklich sehr heißer Wüstenstaat. Tatsächlich gehört es sogar zu den trockensten Ländern der Erde. Für das Jahr 2017 attestierte die Weltbank Katar in einem großen Ranking sogar, das viert-trockenste Land der Erde zu sein – mit gerade einmal 74 Millimetern Niederschlagsmenge. Zum Vergleich: Deutschland bringt es auf 700, Kolumbien sogar auf 3.240.

Das allein wäre aus sportlicher Sicht vielleicht nicht einmal ein solches Problem. Bei Katar kommen jedoch noch andere Punkte hinzu:

Im Sommer sind die Temperaturen extrem. In der Hauptstadt Doha beispielsweise kann es in diesen Monaten tagsüber bis zu 50°C heiß werden; im Schatten wohlgemerkt. Und ungleich zu sehr vielen anderen Wüstenregionen der Erde – sogar solchen, die relativ dicht an Katar liegen – wird es dann selbst nach Einbruch der Dunkelheit nicht wesentlich kühler. Im Sommer liegt die Durchschnittstemperatur deshalb bei über 40°C. Andernfalls hätte man die Fußballspiele einfach in die Abend- und Nachtstunden verlagern können.

Katar ist zwar ein niederschlagarmes Land, allerdings hat es durch seine Lage am Meer und somit einer großen Wassermasse, die durch die Hitze verdunsten kann, längst nicht ein so „wüstentrockenes“ Klima, wie man es erwarten könnte. Das heißt, die Luftfeuchtigkeit beträgt hier ganzjährig meist deutlich über 85 %. Kommen die extremen Temperaturen im Sommer hinzu, fühlt sich dies nach unerträglicher Schwüle an.

An der Luftfeuchtigkeit lässt sich nichts ändern. Diese ist das ganze Jahr über so hoch. Wohl aber mussten die Organisatoren der WM aus sportlichen und sportmedizinischen Gründen etwas am Terminkalender tun. Ergo entstand die Entscheidung, ihn gleich um mehrere Monate nach hinten zu verschieben – noch 2015 spielte man dagegen ernsthaft mit dem Gedanken, die damals noch zu errichtenden Stadien mit massiver Kühltechnik auszustatten, verwarf die Pläne aber dann wieder.

In den Monaten ab Dezember steigen die Temperaturen in dem Golfstaat tagsüber wenigstens nicht mehr über 30°C, liegen meistens eher im Bereich von 25°C. Abends wird es sogar deutlich kühler. Damit bewegt sich diese Winter-WM dann auf einem Niveau, das beispielsweise von der 2014er Brasilien-WM bekannt ist.

Hitze, Schwüle und die körpereigene Klimaanlage

Viele von uns dürften das Gefühl kennen, an einem eigentlich nicht sonderlich heißen Tag mit rund 25°C mit hoher Luftfeuchtigkeit konfrontiert zu werden. Man hat vielfach das Gefühl, dass es deutlich heißer und unerträglicher ist als bei größeren Temperaturen, aber geringerer Luftfeuchtigkeit. Genau das ist auch die Besonderheit, auf welche sich die Athleten bei dieser WM fokussieren müssen. Das heißt, wenn die Buchmacher einmal mehr ihre umfassenden Bewertungen und Prognosen erstellen, dann wird diesmal das lokale Klima beziehungsweise das tagesaktuelle Wetter eine wohl deutlich größere Rolle für die Ermittlung der Quoten spielen als es normalerweise der Fall ist. Auch daher halten sich viele Experten mit der Benennung eines klaren Favoriten zurück. Nicht von der Hand zu weisen, dass Mannschaften, welche dieses Klima naturgemäß gewöhnt sind, eher mit diesen Konstellationen zurechtkommen werden als osteuropäische oder skandinavische Teams beispielsweise. Gerade in Bezug auf Ausdauer und Fitness.

Doch warum ist das so: Was haben warme bis heiße Temperaturen und große Luftfeuchtigkeit mit der Leistungsfähigkeit zu tun? Dahinter stecken vor allem der menschliche Organismus mit seinen natürlichen Kühlmechanismen sowie die physikalischen Eigenschaften unserer Atmosphäre.

Im Normalfall hat der Mensch eine Körperkerntemperatur im Bereich von 37°C. Bei großer Anstrengung kann es auch etwas mehr sein. Je dichter die Außentemperaturen an diesen Bereich kommen oder ihn sogar überschreiten, desto mehr muss der Körper kühlen. Das macht er auf zwei Arten:

Der Wasserhaushalt wird so umgestellt, dass möglichst viel Flüssigkeit durch unsere Schweißporen auf die Haut transportiert wird. Das heißt, wir schwitzen. Bei entsprechenden Temperaturen verdampft dieses Wasser, wodurch wiederum aus physikalischen Gründen die sogenannte Verdunstungskälte entsteht. Das ist der Hauptgrund, warum wir schwitzen. Der Blutkreislauf wird umgeleitet. Es wird mehr Blut durch Adern dicht unter der Hautoberfläche geleitet – diese ist schließlich durch das Schwitzen kühler als der Rest des Körpers. Dabei gibt das Blut ebenfalls überschüssige Hitze ab und kühlt deshalb auf seinem weiteren Verlauf die tiefergelegenen Partien des Körpers.

Hier kommt nun das katarische Klima ins Spiel: Dieser Mechanismus funktioniert umso besser, je weniger die Umgebungsluft mit Wassermolekülen gesättigt ist. Das heißt, in einer heißen, aber trockenen Umgebung schwitzen wir zwar extrem (besonders bei Anstrengung), aber die Flüssigkeit verdampft auch sehr schnell und der Kühleffekt ist dementsprechend. Solange durch Trinken genug Wasser und Elektrolyte nachgefüllt werden, ist dies für austrainierte und akklimatisierte Sportler kein Problem, solange die Umgebungstemperaturen nicht grob höher als die Körperkerntemperatur sind.

Problem Nummer 1: Eine solche Temperatur kann Katar nur im Winter oder eben in stark klimatisierten Stadien gewährleisten. Bei mehr als 35°C ist selbst die so ausgeklügelte Kühlung des menschlichen Körpers limitiert.

Problem Nummer 2: Der Kühleffekt hängt nicht nur von den Temperaturen ab, sondern zudem vom Wassergehalt der Luft. Der ist, wie erwähnt, in Katar zu jeder Jahreszeit ausnehmend hoch.

Das heißt: Wir werden zwar in Katar absolut „sportliche“ Temperaturen im Winter vorfinden. Die Luftfeuchtigkeit dürfte jedoch zu einem Problem werden. Denn je höher sie ist, desto weniger verdunstet unser Schweiß und desto schlechter funktioniert diese körpereigene „Klimaanlage“. Das merkt man daran, dass die Flüssigkeit zu dicken Tropfen wird, die rinnen und spritzen, anstatt sofort zu verdunsten.

Katar, Winter und sportliche Höchstleistungen

Hier muss man nun die Spieler betrachten, die in Katar auflaufen werden. Sie alle gehören zu den austrainiertesten Athleten, die unsere Welt zu bieten hat. Und manche von ihnen spielen überdies in Clubs, bei denen ähnliche klimatische Bedingungen zu bewältigen sind – das dürften dann diejenigen Spieler sein, die die geringsten Probleme haben werden, weil sie seit langem akklimatisiert sind.

Nun sind extreme klimatische Bedingungen niemals gut für äußerste sportliche Leistungen. Einfach, weil der Körper dann wahlweise mehr Energie bereitstellen muss, um sich zu erwärmen oder zu kühlen. Auf dem Niveau einer Fußball-WM machen sich diese prozentualen Unterschiede in der Leistung sehr wohl bemerkbar. Das heißt, selbst wenn der Golfstaat sehr trocken wäre, wären die Höchstleistungen erwartbar niedriger als beispielsweise bei einer WM in Skandinavien.

Was Katar in dieser Hinsicht jedoch tückisch macht, ist einmal mehr die Verbindung aus warmen Temperaturen und großer Luftfeuchtigkeit – ganz besonders bei Sportlern, die höchste Leistungen abrufen müssen.

Wenn wir uns bewegen, dann entsteht Wärme, die über die erwähnten Mechanismen abgeführt wird. Wenn es jedoch hakt, weil die Umgebungsluft längst nicht so viel Wasser aufnehmen kann, wie der Körper als Schweiß abführen will, dann entsteht eine Schieflage: Der Körper produziert immer mehr Hitze, diese wird nicht abgeführt. Man schwitzt ohne Unterlass, wird aber nicht kühler.

Einiges werden die Fußballer durch eine umfassende Akklimatisierung samt angepasstem Training abfedern können, sicherlich jedoch nicht alles. Dann wird es nötig sein, einen oder noch mehr Gänge zurückzuschalten, damit der Körper nicht überhitzt und kollabiert. Die schon normalerweise äußerst wichtigen Mediziner am Spielfeldrand werden wohl hier eine noch größere Rolle spielen.

Zu all dem muss obendrein noch ein weiterer Punkt beachtet werden: Die WM endet ziemlich genau dann, wenn in den meisten großen Fußballligen die Winterpausen beginnen. Die Weltcup-Teilnehmer werden durch den Zeitplan zwar nicht um diese Erholung gebracht, dürften aber trotzdem nach der WM deutlich mehr Regenerationsbedarf haben als nach einem regulären Spielemonat.