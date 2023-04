Betriebskosten: Rechte und Pflichten der Mieter

Wohnungsnot in Deutschland: Bezahlbarer Wohnraum ist knapp, die Mieten steigen -besonders in den Großstädten. Weniger als der Hälfte der Einwohner (42, 1 Prozent) lebt in den eigenen vier Wänden, der Rest der Bevölkerung (57,9 Prozent) sind Mieter. Viele von ihnen suchen händeringend nach bezahlbarem Wohnraum. Denn neben der reinen Miete fallen viele weitere Kosten an, die ins Geld gehen. Stichwort Betriebskosten: Welche Kosten muss ein Mieter übernehmen und welche trägt der Vermieter? Und überhaupt: Welche Rechte und Pflichten haben Mieter eigentlich? Diese und andere Fragen rund um das Mietrecht haben in der Vergangenheit schon oft zu Streitigkeiten geführt, die nicht selten vor dem Gericht landeten.

Wohnen wird immer teurer. Wenn eine Drei-Zimmer-Wohnung in bester Citylage für 700 Euro monatlich zu haben ist, muss es sich um ein Schnäppchen handeln. Oder nicht? Oft kommen auf Mieter hohe Betriebskosten für die Nutzung der Wohnung zu, und ein auf den ersten Blick verlockendes Angebot erweist sich schnell als wenig attraktiv. Denn die Betriebskosten, umgangssprachlich auch Nebenkosten genannt, können die Miete deutlich in die Höhe treiben. Die Höhe dieser Kosten gibt häufig den Ausschlag darüber, ob sich ein Interessent für die Wohnung entscheidet oder nicht. Und nicht selten erleben viele Mieter ihr blaues Wunder, wenn die Nebenkostenabrechnung ins Haus flattert und erhebliche Nachzahlungen fällig werden, obwohl die Kaltmiete nicht erhöht worden ist. Das ist nicht zuletzt den regelmäßig steigenden Energie- und Entsorgungskosten geschuldet, auf die die Vermieter keinen Einfluss haben. In einigen Regionen Deutschlands sind die Betriebskosten in den vergangenen Jahren um mehr als die Hälfte gestiegen. Das macht vielen Mietern finanziell schwer zu schaffen.

Unterschieden wird zwischen Kaltmiete und Warmmiete

Unter die Betriebskosten fallen alle Aufwendungen, die dem Eigentümer der Immobilie durch das Eigentum selbst und durch die Unterhaltung des Gebäudes entstehen. Die Kosten werden zu einem Großteil an die Mieter weitergegeben. Hier ist oft auch von „zweiter Miete“ die Rede. Während die Kaltmiete eine Pauschale ist, die für die Nutzung von Wohnraum an den Eigentümer gezahlt wird, gilt als Warmmiete die Kaltmiete plus allgemeine Betriebskosten, die bei der Nutzung der Immobilie entstehen. In die Kaltmiete fließen auch die sogenannten kalten Mietkosten ein – zum Beispiel die Grundsteuer, Abwasser- oder Müllgebühren. Und: Umlagefähige Betriebskosten muss ein Mieter nur dann zahlen, wenn diese im Mietvertrag mit Berufung auf die Betriebskostenverordnung festgehalten werden (Umlagevereinbarung). Hier ist die Definition von Betriebskosten genau festgelegt. Instandhaltungs-, Verwaltungs- und Instandsetzungskosten gehören zum Beispiel nicht dazu – und sind deshalb auch nicht umlagefähig.

Warme Betriebskosten werden nach Verbrauch berechnet

Zu den sogenannten warmen Betriebskosten gehören die Kosten für die Heizung und Warmwasser im Rahmen der Heizkostenverordnung. Darin ist unter anderem festgelegt, dass die warmen Betriebskosten generell nach dem jeweiligen Verbrauch berechnet werden, und nicht als Pauschale an den Vermieter gezahlt werden dürfen. Oft werden die Kosten für Heizung und Warmwasser deshalb als Vorschuss gemeinsam mit der monatlichen Miete an den Eigentümer gezahlt. Dieser ist im Gegenzug dazu verpflichtet, einmal pro Jahr eine entsprechende Abrechnung vorzulegen. Hat der Mieter zu viel Gebühren bezahlt, kann er eine Rückzahlung in entsprechender Höhe verlangen. Wurde zu wenig gezahlt, darf der Vermieter eine Nachzahlung fordern. Vermieter dürfen jedoch nicht alle anfallenden Kosten, die mit der Immobilie in Verbindung stehen, auf ihre Mieter übertragen. Bei den kalten Nebenkosten hingegen wird keine Abschlussrechnung fällig.

Zu den allgemeinen Betriebskosten gehören:

Sach- und Haftpflichtversicherungen

Winterdienst

Abwassergebühren

Grundsteuer

Schornsteinreinigung

Regelmäßige Ungezieferbekämpfung

Kosten für Müllabfuhr und Straßenreinigung

Kosten für Gartenpflege

Kosten für einen Fahrstuhl

Kosten für gemeinschaftliche genutzte Waschräume

Beleuchtungskosten

Kosten für Gebäudereinigung

Hausmeisterkosten

Kosten für Kabelanschluss, Antenne und Fernsehen

Hinzu kommen Kosten für brandschutztechnische Anlagen, für Gasgeräte, für die Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage.

Mieter sind zur Zahlung allgemeiner Kosten verpflichtet

Laut geltendem Mietrecht sind Mieter verpflichtet, diese Kosten zu zahlen (wenn ein entsprechender Passus im Mietvertrag vermerkt ist). Weitere, „sonstige“ Betriebskosten, die von den Vermietern erhoben werden können, müssen ausdrücklich schriftlich im Mietvertrag festgehalten werden. Umlagefähige Betriebskosten sind zum Beispiel Wartungskosten für Feuerlöscher, Rauchmelderund Blitzableiter, Wartungskosten für Haustechnik sowie Reinigungsarbeiten bei Verschmutzungen der Fassade, der Dachrinnen, Abwasseranlagen oder Rollläden. Auch die Anschaffung einer Videoüberwachungsanlage oder Müllcontainer fällt unter „sonstige Betriebskosten“. Doch wie bereits erwähnt: Der Mieter kann die Zahlung verweigern, wenn die Übernahme dieser Kosten durch den Mieter nicht ausdrücklich im Mietvertrag vermerkt wird.

Als nicht umlagefähige Betriebskosten, an denen sich Mieter nicht beteiligen müssen, gelten:

Maßnahmen zur Instandsetzung und Instandhaltung

Kontoführungsgebühren oder ähnliches

Zinsen für die Immobilienfinanzierung

Reparaturen

Einkommensteuer, die auf die Mieteinnahmen zu entrichten ist

Leerstandskosten

Verwaltungsaufwand

Kosten für die Bewachung der Immobilie

Einmalige Kosten, die beispielsweise für Schädlingsbekämpfung oder Schuttabfuhr anfallen

Betriebskosten: Durchschnittlich 2,17 Euro pro Quadratmeter

Nach dem neuesten Betriebskostenspiegel des Deutschen Mieterbunds mussten Mieter im Jahr 2018 in Deutschland mit Betriebskosten in durchschnittlicher Höhe von 2,17 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche pro Monat rechnen. Kamen noch verschiedene Einzelbeiträge hinzu, sind es rund 2,88 Euro pro Quadratmeter und Monat. Nach Angaben des Mieterbunds betrug die Steigerung der Betriebskosten rund 2,5 Prozent im Vergleich zu 2017. Bei einer 80 Quadratmeter großen Wohnung wurden demnach 2764,80 Euro im Jahr fällig. Die Warmkosten (Heizung und Warmwasser) lagen nach diesen Berechnungen bei 988,80 Euro pro Jahr. Allerdings, so der Mieterbund, gebe es deutliche regionale Unterschiede, besonders bei den Betriebskostenpositionen Grundsteuer, Wasser und Abwasser und Müllbeseitigung.

Nebenkostenabrechnung: Rechte der Mieter

Für den Mieter ergeben sich bei der Nebenkostenabrechnung, die übrigens immer schriftlich vorliegen muss, formale Rechte, zum Beispiel das auf pünktliche Abrechnungsfrist. Hier muss der Vermieter die zeitlichen Vorgaben beachten, indem er sich an den Abrechnungszeitraum und an die Abrechnungsfrist hält. Der Abrechnungszeitraum beträgt zwölf Monate. Ebenfalls zwölf Monate lang ist die Zeitspanne, in der der Vermieter dem Mieter die Abrechnung präsentieren muss. Darüber hinaus hat der Mieter das Recht auf eine nachvollziehbare und verständliche Abrechnung: Wenn die Betriebskostenabrechnung unübersichtlich und nicht nachvollziehbar ist, kann der Mieter auf eine geänderte, überschaubare Version verlangen, bevor er zahlt. Der Vermieter muss zum Beispiel stets bei allen Positionen die jeweiligen Gesamtkosten angeben, um dem Mieter eine Berechnungsgrundlage zu ermöglichen – plus den individuellen Anteil und den Umlageschlüssel. Der Mieter wiederum ist dazu verpflichtet, spätestens 30 Tage nach Erhalt der Betriebskostenabrechnung offene Beträge zu zahlen.

Mieter hat ein Recht auf Einsicht

Eine Abrechnung, die nicht in dieser Form vorliegt, ist unwirksam. Natürlich darf der Vermieter auch nur jene Betriebskosten ausweisen, die umlagefähig sind. Bei Unstimmigkeiten und Fehlern hat der Mieter ein Recht auf Einsicht in Unterlagen des Vermieters. Das können Belege, Rechnungen und Berechnungen sein. Alles in allem hat der Mieter bei Fehlern in der Betriebskostenabrechnung zwölf Monate Zeit, seine Einwände geltend zu machen (Widerspruchsrecht). Erst dann, wenn der Vermieter auf den Widerspruch seines Mieters nicht eingeht, kann dieser künftige Vorauszahlungen (zum Beispiel Heizkosten) einbehalten – allerdings nur bis zur Höhe der beanstandeten Mängel in der Abrechnung. Und zwar so lange, bis eine fehlerfreie Abrechnung vorliegt. Ein weiteres Recht der Mieter: Sie können verbrauchsabhängige Betriebskosten kürzen (um 15 Prozent), wenn diese pauschal, beziehungsweise verbrauchsunabhängig abgerechnet worden sind. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Vermieter die Heizkosten nach der Quadratmeteranzahl berechnen.

Grenzfälle bereiten Schwierigkeiten

Es gibt jedoch auch Grenzfälle, die vielen Mietern und Vermietern Schwierigkeiten bereiten. Zum Beispiel die Gartenpflege: Wenn ein Mieter den Garten nicht benutzen kann, darf der Vermieter die anfallenden Kosten für die Pflege nicht auf den Mieter umlegen. Gleiches gilt für Neuanpflanzungen: Wenn der Garten eines Mietshauses erstmalig angepflanzt wird, trägt ausschließlich der Vermieter die Kosten. Und noch ein Wort zu Reparaturen: Wenn Kleinreparaturen anstehen, die der Instandsetzung oder -haltung des Mietobjekts dienen, kann der Mieter nur zu einer Zahlung von bis zu sechs Prozent der Jahresbruttokaltmiete beteiligt werden. Insgesamt dürfen auch die Kosten für Einzelreparaturen 125 Euro nicht überschreiten. Auch das sollte in den Mietvertrag aufgenommen werden.