Keine Eintagsfliegen: 6 boomende Branchen des kommenden Jahrzehnts

Wer investieren möchte, der ist naturgemäß ebenso auf eine wenigstens mittelfristige Sicherheit aus wie jemand, der in einer bestimmten Branche gründen möchte. Allerdings ist die heutige Welt der Wirtschaft vielfach schlicht zu schnelllebig, um derartige Sicherheiten überall garantieren zu können.

Es gibt allerdings Ausnahmen. Branchen, von denen mit einer recht hohen Sicherheit angenommen werden darf, dass sie wenigstens die weiteren 20er Jahre und höchstwahrscheinlich noch darüber Hinaus eine hohe Relevanz behalten werden – komme (fast), was wolle.

Auf den folgenden Zeilen haben wir sechs solcher Branchen zusammengetragen und beleuchten, warum sie über so viele Jahre hinweg boomen werden – obwohl einige von ihnen schon zum heutigen Zeitpunkt auf eine hochinteressante Geschichte zurückblicken können.

1. Datennetz-Infrastruktur

Wenn überhaupt etwas sicher ist, dann wohl, wie unwahrscheinlich es ist, dass sich in den kommenden Jahren die zu übertragenden Datenmengen reduzieren werden. Eher ist das Gegenteil der Fall. Denn immer mehr Anwendungen werden digitalisiert oder bekommen digitale Komponenten.

Ferner werden die zu übertragenden Datenmengen generell immer größer. Denken wir etwa an das Metaverse, das geplante Internet der Zukunft. Damit diese dreidimensionale, virtuelle Welt funktionieren kann, wird ein Vielfaches der bisherigen Datenströme übertragen werden müssen. Experten sprechen von Werten, die etwa dem Zehnfachen entsprechen, was bereits heute für das hauptsächlich text-, sprach- und grafikbasierte Internet erforderlich ist - mindestens.

Daraus entstehen zwei Notwendigkeiten:

Gerade in Deutschland, wo sowohl die 5G- als auch die Glasfasernetz-Infrastruktur noch reichlich lückenhaft ist, muss noch viel getan werden, bis eine flächendeckende Versorgung erzielt ist. Speziell bei 5G muss zudem die Dichte der Knotenpunkte erhöht werden, weil die hier genutzten Frequenzen eine geringere Reichweite als 4G und andere Vorgängertechniken haben. Da sich zukünftig noch mehr Dinge aus Beruf, Privatleben und Politik maßgeblich auf diese Datennetze stützen werden, ist es unumgänglich, ihnen ständig ein enormes Maß an Wartung, Pflege und Ausbau zuteilwerden zu lassen.

Die große Branche namens Datennetze-Infrastruktur wird deshalb weiterhin eine enorme Bedeutung besitzen – selbst, wenn eines fernen Tages tatsächlich „5G an jeder Milchkanne“ vorhanden sein sollte. Denn selbst, wenn wirklich überall nur noch Glasfaserleitungen liegen und 5G-fähige Funktürme stehen, wird die Wartung niemals enden. Überdies ist insbesondere beim Mobilfunk eine weitere Entwicklung im Höchstmaß wahrscheinlich – selbst 5G wird daher irgendwann abgelöst werden. Unter anderem das Fraunhofer-Institut forscht schon heute am Nachfolgestandard 6G.

2. Private Equity

Das wirtschaftliche Rückgrat eines jeden Staates muss ständig wachsen – ein Automatismus des marktwirtschaftlichen Prinzips. Und gerade heute, wo nicht zuletzt aus Gründen der Nachhaltigkeit in vielen Firmen ein enormer Modernisierungs- und Umwandlungsbedarf besteht, gibt es bei den meisten Unternehmen einen enormen Finanzbedarf. Dieser wird aktuell noch aus Gründen der allgemeinen Inflation und der enormen Verteuerung von Bauleistungen verstärkt.

Dieser enorme Bedarf an Geldmitteln trifft auf eine Gegenwart und Zukunft, in der herkömmliche (d.h. dem Bankrecht unterliegende) Kreditinstitute immer weniger als alleinige Partner helfen können. Denn Banken unterliegen ständig schärferen Vorgaben, was die Eigenkapitalbevorratung und die Risikobewertung von Finanzierungen anbelangt. In der Praxis sollen diese Regularien Bankenpleiten unwahrscheinlicher machen. Als unangenehmer Nebeneffekt dürfen Banken dadurch jedoch nicht mehr so viel Geld verleihen wie früher.

Diese beständig größer werdende Lücke wird bereits seit über einem Jahrzehnt in steigendem Maß durch Private Equity bedient – also privaten Investoren (oft ihrerseits Gesellschaften), die Kapital bezuschussen. Eine ganz typische Form dieser Vorgehensweise ist Mezzanine-Kapital. Es kann je nach Ausgestaltung als Eigen- oder Fremdkapital bilanziert werden und dadurch entweder einen Bankkredit ersetzen oder diesen durch die gestärkte Eigenkapitalquote überhaupt erst ermöglichen.

Da die Bankenregularien kaum gelockert werden dürften, jedoch der unternehmerische Finanzbedarf ebenso wenig sinkt, werden solche Investorenfirmen weiterhin eine Bedeutungssteigerung erfahren. Einige Analysten sehen sogar eine Situation voraus, in der Banken ihre bisherige Monopolstellung einbüßen und nur noch ein Geldgeber unter vielen sein werden.

© Konstantin Yuganov

3. Impfstoffe

Der Erfolg der Impfstoffe gegen Corona, insbesondere denjenigen, die auf mRNA-Technik basieren, hat sozusagen eine Tür aufgestoßen. Wurde zuvor jahrzehntelang nur an der generellen Machbarkeit dieser Impfstoffe geforscht, konnte die milliardenfache Verabreichung äußerst wichtige Einblicke unter Realweltbedingungen liefern, die ohne die Pandemie niemals möglich gewesen wären.

Was das für den Impfstoffe erforschenden Teil der Pharma-Industrie bedeutet, ist nicht weniger als bahnbrechend. mRNA-Technologie ermöglicht eine völlig neue – und riesige – Welt von Impfstoffen. Sowohl gegen schon lange durch herkömmliche Impfungen vermeidbare Krankheiten als auch insbesondere gegen solche, gegen die es bislang noch keinen pharmazeutischen Schutz gibt.

Mittlerweile ist es nicht mehr nur eine Theorie, mRNA-Basierte Impfstoffe gegen solche Menschheitsgeißeln wie HIV oder verschiedene, durch Viren ausgelöste Krebsarten entwickeln zu können. Noch allerdings steht die Fachwelt erst am Anfang. Für mindestens die kommenden zehn Jahre dürfte hier ein enormer Boom sicher sein – der mutmaßlich umso größer wird, je mehr Impfstoffe entwickelt werden.

4. Drohnen

Drohnen, also ferngesteuert oder eigenständig fliegende (respektive fahrende oder schwimmende) Objekte, sind keine neue Erfindung. Tatsächlich wurde die erste Flugdrohne bereits im Ersten Weltkrieg entwickelt. In den jüngsten zirka zehn Jahren haben diese Geräte jedoch ihren vorherigen Status als fast ausschließlich militärische Technik gänzlich eingebüßt. Erst ein reiner Freizeitspaß, haben sie unter anderem das Thema Luftfotografie/-videografie völlig revolutioniert.

Und heute befinden wir uns an einem Punkt, an dem Lieferungen per Drohne fast ausschließlich noch durch regulatorische Hürden gehemmt werden – nicht mehr auf technischer Ebene.

Nicht zuletzt, weil man hierbei unter anderem in den USA schon deutlich weiter ist und somit zeigt, was möglich ist, dürfte die Drohnenbranche global vor dem Beginn eines massiven Wachstums stehen. Ein Wachstum, gegen das selbst der aktuelle Markt klein wirken dürfte.

Allein, wenn man sich nur auf den Themenkomplex Lieferdienste beschränkt, ist ein gigantischer Boom zu erwarten. Da jedoch fliegende Drohnen unter anderem ebenso effektiv bei der Wetterbeobachtung, in der Landwirtschaft oder beispielsweise zur Kontrolle von Freileitungen eingesetzt werden können, ist hier noch viel mehr möglich.

© Dmitri

5. Cybersicherheit

Mit jedem weiteren Knotenpunkt in die digitale Welt entsteht ein weiteres Einfallstor für Kriminelle – bildlich gesprochen. Alljährlich steigen die dadurch verursachten Schäden. 2022 etwa wurde eine Schadenssumme von fast 8,5 Billionen US-Dollar weltweit erreicht. In diesem Jahr sollen es sogar 11,5 Billionen Dollar sein. Zum Vergleich: Der gesamte US-Haushalt für 2023 beträgt „lediglich“ 1,6 Billionen Dollar. Damit ist Cybercrime für die Täter bereits deutlich lukrativer geworden als der gesamte weltweite Drogenhandel.

Der Schutz dagegen entspricht in jeglicher Hinsicht einer „Sisyphusarbeit“:

Es kommen ständig neue IT-Systeme und ähnliche Techniken auf den Markt. Jede davon mit eigenen Schwachstellen und Einfallstoren.

Aufgrund der extremen Lukrativität und der stark erschwerten Strafverfolgung ist es für Kriminelle äußerst lohnenswert, ständig neue Wege zu suchen, um Sicherheitssysteme zu überwinden.

Einfach formuliert: Solange die Welt sich weiterhin immer stärker digitalisiert, wird Cybercrime einen riesigen Boom erfahren. Just aus diesem Grund muss Cybersicherheit in jeglicher Form ebenso boomen, damit die Schäden nicht völlig ausufern.

Nicht zuletzt die immensen Erfolge von künstlicher Intelligenz (KI) dürften diesem Themenkomplex noch weiteren Schub verleihen. Denn einerseits kann KI definitiv dabei helfen, IT in jeglicher Hinsicht sicherer zu machen. Andererseits jedoch kann sie ebenfalls den „Werkzeugkasten“ von Cyberkriminellen um einen äußerst mächtigen Hebel erweitern.

6. Batterietechnologie

Es ist zwar derzeit ein Streitthema in der Koalition, aber nach aktuellem Stand dürften ab 2035 in der ganzen EU nur noch lokal emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen werden. Gleichsam hatten solche Fahrzeuge – ungeachtet des Booms der jüngsten Vergangenheit – zum Stichtag 1.1.2022 (dem jüngsten Berichtsjahr des Kraftfahrtbundesamtes) gerade einmal einen Anteil von 1,3 Prozent am Gesamtbestand aller PKW in Deutschland; das entspricht einem Wert von etwa 618.000 Fahrzeugen.

Wie dramatisch sich dieser Wert bis zum Stichtag Mitte der 30er noch steigern muss, liegt auf der Hand. Derzeit gibt es in Deutschland ungefähr 48,5 Millionen PKW und 59,6 Millionen Kraftfahrzeuge insgesamt.

Der (globale) automobile Sektor ist deshalb sicherlich einer der größten Treiber hinter der Entwicklung von Batterietechnologien. Allerdings nicht der einzige. Ebenfalls muss in faktisch jedem Land umfassend Speichertechnik aufgebaut werden, um die wenig vorhersagbaren Energiemengen aus Sonnen-, Wind- und vergleichbaren regenerativen Quellen dann nutzbar zu machen, wenn sie benötigt werden.

Tatsächlich gelten deshalb sowohl die Entwicklung als auch Produktion von Batterietechnik als einer der größten Wachstumsmärkte überhaupt. Darin integriert sind überdies die dahinterstehenden Rohstoffe sowie deren Förderung und Aufbereitung.