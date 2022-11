Weihnachtsmärkte in der Region Schwetzingen und Hockenheim

Speyer hat ein leichtes Alleinstellungsmerkmal in Sachen Weihnachtsmärkte in der Region: Der örtliche Weihnachtsmarkt beginnt in der Adventszeit, dauert aber bis in den Januar hinein und heißt so folgerichtig Weihnachts- und Neujahrsmarkt. Im vergangenen Jahr gab es immer wieder Unsicherheiten und Einschränkungen aufgrund der häufig wechselnden Corona-Verordnungen in Rheinland-Pfalz, dieses Jahr sollte dieses Problem nicht bestehen.

Die Eröffnung des 47. Weihnachtsmarktes findet am Montag, 21. November, auf dem Geschirrplätzel durch Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler statt und wird musikalisch begleitet von der Stadtjugendkapelle. Am Altpörtel gibt es eine Schlittschuhbahn und an allen Adventswochenenden im Rathausinnenhof und im Kulturhof Flachsgasse einen Kunsthandwerkermarkt.

Öffnungszeiten: Der Weihnachts- und Neujahrsmarkt dauert von Montag, 21. November, bis Sonntag, 8. Januar.

täglich 11 bis 21 Uhr

am Samstag 24. Dezember: 10 bis 13 Uhr

am den beiden Weihnachtsfeiertagen: geschlossen

am Samstag, 31. Dezember: 11 bis 15 Uhr

am Sonntag, 01. Januar: 13 bis 21 Uhr