Brühl. Spaziergänger meldeten am Freitagnachmittag mehrere präparierte Wurststücke im Bereich des Anglersees in Brühl und auf den umliegenden Fußwegen. Möglicherweise handelt es sich hierbei um Giftköder, so die Polizei, die Hundehalter bittet, auf ihre Tiere zu achten und mögliche Funde zu melden. Entsprechende Untersuchungen stehen noch aus. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.

