Wieder Gottesdienst für Kinder

Eppelheim. Der Kindergottesdienst der evangelischen Gemeinde in Eppelheim beginnt wieder: Ab diesem Sonntag, 11. September, wird in vertrauter Weise gefeiert. Los geht’s um 10 Uhr mit dem gemeinsamen Gottesdienst, dann wird der Kindergottesdienst im Gemeindehaus fortgesetzt und endet gleichzeitig mit dem Gottesdienst in der Kirche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Da die Corona-Infektionszahlen noch immer bedenklich sind, empfehlen wir weiterhin in unseren Gottesdiensten Masken zu tragen und auf hinreichend Abstand zu achten“, bittet die Kirche weiterhin. Mehr Infos gibt es unter www.ekieppelheim.de.