Bücherei in Hockenheim ist über Fasching geschlossen

Hockenheim. Die Stadtbibliothek in Hockenheim bleibt über die närrischen Tage vorübergehend geschlossen: Am Faschingssamstag, 18. Februar, sowie am Faschingsdienstag, 21. Februar, steht die Stadtbibliothek für Vor-Ort–Ausleihen und Rückgaben entsprechend nicht zur Verfügung. Bücher und weitere Medien, die an diesen beiden Tagen fällig wären, wurden automatisch um eine Woche verlängert. Ab Mittwoch, 22. Februar, ist die Stadtbibliothek wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für die Beratung von Lesern, Ausleihen und Rückgaben verfügbar.

