Hockenheim. Der Hockenheimer Florian Gallant und seine Frau Charlene haben sich im Halbfinale der Talentshow "The Voice of Germany" am Sonntag, 12. Dezember, durchsetzen können. Sie stehen nun für das Team von Musiker Mark Forster im Finale, das am Sonntag, 19. Dezember, auf Sat 1 ausgestrahlt wird. Der Einzug ins Finale gelang dem Ehepaar mit dem Lied "Broken Strings", im Original von James Morrison und Nelly Furtado.

