Komfortabel wohnen mitten in Hockenheim

Hockenheim. Das Wohnhaus an der Ecke Untere Hauptstraße/Schwetzinger Straße beim Mooresvilleplatz in Hockenheim ist nun bald bezugsfertig. 25 exklusive Wohnungen in einem Neubau nach dem Energiestandard KfW55 stehen zur Vermietung bereit. Der markante Neubau, der im Spätsommer 2021 begonnen wurde, befindet sich in einer erstklassigen Lage im Herzen Hockenheims und bietet somit allen, die Wert auf eine zentrale Lage legen, die perfekte Wahl.

Für Ruhe trotz der Citylage sorgen unter anderem dreifach verglaste Fenster. Es stehen unterschiedliche Wohnungsgrößen von 40 bis 130 Quadratmeter und mit einem bis vier Zimmern sowie Maisonettewohnungen zur Verfügung. Alle bieten durch Aufzüge einen barrierefreien Zugang und sind so perfekt auf alle Anforderungen der Bewohner zugeschnitten.

Parkplatzsorgen gibt es nicht: Für alle Wohneinheiten stehen eigene Tiefgaragenstellplätze zur Verfügung. Der angrenzende öffentliche Parkplatz ergänzt das Angebot. Komfort bieten unter anderem großzügige Bäder mit Regenduschen, Handtuchheizung und Fliesen-Feinsteinzeugböden. Die Wohnräume sind mit Vinylboden und einer Fußbodenheizung ausgestattet, die über eine Luft-Wärme-Pumpe betrieben wird.

Mit Liebe zum Detail

Zusammen mit der perfekten Isolierung dürfen die Mieter jederzeit ein komfortables und angenehmes Klima in ihren Räumen erwarten. Jede Wohnung ist mit einer hochwertigen Einbauküche ausgestattet und verfügt über einen Balkon oder eine Loggia. Architektonische Annehmlichkeiten sind separate Abstell- und Kellerräume, Fahrradstellplätze und Bereiche für Waschmaschinen. Dank Highspeed-Internet durch Glasfaseranschluss und Schallschutzverglasung können die Bewohner in Ruhe und mit vollem Komfort leben und arbeiten. Hervorstechend ist die Liebe zu hochwertigen Details, die Auswahl an exklusiven Materialien und die Bauqualität des Gebäudes.

Obwohl die Wohnungen zentral gelegen sind, sind sie nur wenige Schritte vom Gartenschau- und Stiegwiesenpark entfernt, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten sind fußläufig erreichbar und durch die gute Anbindung mit dem Auto ist man schnell in alle Richtungen unterwegs – zum Arbeitsplatz, Einkaufszentrum und in die umliegenden Städte. Hockenheim bietet zudem Freizeitmöglichkeiten wie das Freizeitbad Aquadrom, den Hockenheimring, die Stadthalle mit Kulturprogramm sowie eine Reihe von Restaurants.

Für weitere Informationen und ausführliche Exposés steht Donald Möller gerne zur Verfügung. Er ist erreichbar unter der E-Mailadresse donald.moeller@gmx.de. Informationen auch unter info@immobilienzentrum-24.de mib