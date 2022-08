Neulußheim. Es geht rasend schnell. Lauteten vergangene Woche noch die Schlagzeilen, dass die Nosferatu-Spinne erst Ludwigshafen, dann Mannheim erreicht habe, so schiebt sich aktuell Neulußheim in die Pole-Position. Womit die Kräuseljagdspinne schon bedrohlich nahe kommt. Unser Leser Dieter Seßler hat dieses beachtliche Exemplar in seinem Haus fotografiert. Zugleich spricht er von mehreren Exemplaren – auf Arachnophobiker kommen schwere Zeiten zu.

