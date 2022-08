Oftersheim. Anlässlich des Europäischen Holocaust-Gedenktags für Sinti und Roma am heutigen Dienstag, 2. August, zeigt der TV- Sender 3Sat jetzt in seiner Mediathek zwei neue Dokumentarfilme von Peter Nestler. Ein Film dokumentiert den in Oftersheim lebenden Bürgerrechtler Romani Rose.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter dem Titel „Unrecht und Widerstand – Romani Rose und die Bürgerrechtsbewegung“ geht es um seine Familiengeschichte und seine Erfahrungen. Der Beitrag ist für 90 Tage in der 3Sat-Mediathek abrufbar.