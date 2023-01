Oftersheim. Am späten Dienstagabend hatte die Schwetzinger Feuerwehr einen Einsatz mit vier großen Rettungsfahrzeugen. Grund dafür war ein Kellerbrand In den Seegärten 15, direkt an der Ecke zur Gartenstraße. Gegen 21.30 Uhr war das Feuer nach einer knappen halben Stunde wieder gelöscht, die Feuerwehr konnte sich zurückziehen.

