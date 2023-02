"Närrische Senioren" treffen sich in Oftersheim

Oftersheim. Auf Einladung des Seniorenbüros treffen sich ältere Oftersheimer am Rosenmontag, 20. Februar, ab 15 Uhr zu einem „närrischen Beisammensein“ in der Cafeteria des Siegwald-Kehder-Hauses. „Die Gemeinde lädt zu Kaffee und Kuchen und einem kleinen Imbiss ein“, informiert das Seniorenbüro.

Das Helferteam des TSV sorgt für die Bewirtung. „Verkleidung wäre schön, ist aber natürlich keine Pflicht“, heißt es in der Einladung. Eine Anmeldung ist an den Montagen des 6. und 13. Februar in der Cafeteria oder bei Ute Walter unter Telefon 06202/59 71 14 vom Seniorenbüro möglich.