Über 1000 Menschen protestieren gegen Bahntrasse bei Plankstadt

Plankstadt/Eppelheim. Das ist rekordverdächtig: Über 1000 Menschen, darunter viele Bürger der betroffenen Kommunen, Landwirte und Politiker, stehen gemeinsam zusammen und protestieren friedlich gegen die Bahntrasse. Mit Lichtern, Kerzen und Taschenlampen in der Hand bilden sie eine Kette, die von Plankstadt bis nach Eppelheim reicht.

An verschiedenen Infoständen stehen Mitglieder der Bürgerinitiative "Keine Bahntrasse", die die Aktion ins Leben gerufen hatte, sowie betroffene Landwirte parat. "Hier kommt ihr nicht durch", ruft ein Teil der Menge - auch viele Kinder sind mit großen Schildern dabei.

Für die Landwirte geht es um nichts geringeres als ihre Existenz. Viele von ihnen sind gekommen – der Kurpfalzhof Heidelberg verteilt Äpfel „von hier“, der Bauernhof Koch bietet Bratwürste an und an einem Pavillon informieren verschiedene Landwirte aus den betroffenen Gebieten mit Plakaten. „Ich finde es super, wie die Menschen um ihren Lebensraum kämpfen“, sagt Horst Fießer, Landwirt und Stadtrat in Eppelheim. Der Boden an dieser Stelle sei unwiederbringlich – und auf diesem Boden produzieren die Bauern regionale Lebensmittel. Die Gebiete dienten darüber hinaus der Naherholung und „wir Landwirte arrangieren uns prima mit den Spaziergängern.“