Ausstellung "Im Wege stehend" startet in Schwetzingen

Schwetzingen. Unter dem Titel "Im Wege stehend" stellen Stadt und Kunstverein in Schwetzingen die Werke von zwölf Künstlern im öffentlichen Raum aus. Das Konzept für diese spezielle Art der Kunstausstellung wurde 1988 initiiert. Seitdem ging das Ganze bereits sechsmal über die Bühne.

Diesmal ist das Thema Natur und Sommerfrische und ist angelehnt an die Bundesgartenschau in Mannheim. Die Vernissage mit Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und Dr. Dietmar Schuth vom Kunstverein findet am Donnerstag, 20. April, um 18 Uhr im Marstallhof statt.