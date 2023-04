Schwetzingen. Die Siedlergemeinschaft Hirschacker in Schwetzingen lädt zum 1. Mai zu ihrer traditionellen Veranstaltung in den Hirschacker an das Gasthaus "Rheintal" ein. Dort wird der Maifeiertag traditionell mit einer Maibaum-Aufstellung gefeiert. Um 11 Uhr geht es im Beisein von Bürgermeister Matthias Steffan und der Stadtkapelle Schwetzingen los. Das teilte die Siedlergemeinschaft kurzfristig am Sonntag, 30. April, mit.

