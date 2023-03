Freiwähler unterstützen „Appel + Ei“ in Schwetzingen

Schwetzingen. Die Freude war groß, nicht nur bei „Appel + Ei“ in Schwetzingen, vertreten durch den Geschäftsführer Alexander Schweitzer, sondern auch und insbesondere bei den Vorsitzenden der Schwetzinger Freien Wählern (SFW), Elfriede Fackel- Kretz-Keller und Uschi Lenz, die gemeinsam mit dem Stadträten Karl Rupp und Fraktionsvorsitzenden Carsten Petzold vor Ort erschienen. Konnten sie den doch bereits übergebenen wahrhaft stolzen Betrag von 1400 Euro weitere 714 Euro hinzufügen und an“ Appel + Ei“ übergeben.

Die weitere Spende kam bei einem Infostand Ende Februar zusammen, als die Aktiven der Schwetzinger Freien Wähler nach bewährtem Konzept Glühwein oder Laugenkonfekt als Dankeschön für eine Spende ausgegeben. Natürlich gab es diesmal wieder Kinderpunsch für die kleinen Besucher. Und die Bürger ließen sich auch an diesem kalten und windigen Tag nicht lumpen und füllten fleißig das Spendenschwein, sodass bereits nach drei Stunden 714 Euro in der Spardose landeten, heißt es in der Pressemitteilung der SFW.

Geld, das nicht alle Probleme löst, aber dringend benötigt wird, so die Vorsitzende Elfriede Fackel-Kretz-Keller dazu und Alexander Schweitzer unterstrich, dass sie für jeden einzelnen Euro dankbar sind, lindern auch diese kleinen Beträge letztlich echte Not.

Immerhin werden in Schwetzingen weit über 2000 Menschen in Bedarfsgemeinschaften von „Appel + Ei“ versorgt, im Schnitt 150 pro Tag – und es werden stetig mehr.

Der besondere Dank der Schwetzinger Freien Wähler gilt nicht nur den einzelnen Spendern, sondern auch den Firmen Tischmacher Weine und Rudolf Futterer sowie der Bäckerei Konditorei Utz aus Schwetzingen für das großzügige Spenden des Glühweins und des Laugenkonfekts.