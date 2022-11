Geldbeutel aus PKW in Ketscher Tiefgarage gestohlen – Zeugen gesucht

Ketsch. Ein Krimineller hat am Dienstag zwischen 16.50 und 19 Uhr in einer Tiefgarage in der Durlacher Straße die Scheibe eines VW eingeschlagen und unter anderem einen Geldbeutel entwendet, wie die Polizei am Mittwochnachmittag mitteilt. Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden ist bislang noch nicht bekannt und Teil der weiteren Ermittlungen.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/2880 in Verbindung zu setzen.