Oftersheim. Der Chor „Unisono“ sucht für sein Weihnachtskonzert am 11. Dezember, 17.30 Uhr in St. Maria in Schwetzingen Sängerinnen und Sänger. Das Programm umfasst Werke verschiedener Epochen und Stilrichtungen. Bei Interesse einfach donnerstags ab 20 Uhr bei den Proben im Gemeindezentrum Mannheimer Straße 59 vorbeischauen. Infos erteilt Chorleiter Rainer Ruhland, Telefon 06202/52816, oder Obfrau Heidrun Pawletta, Telefon 06202/ 57266.

