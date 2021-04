Die evangelische Kirchengemeinde präsentierte ein abwechslungsreiches und breitgefächertes Onlineangebot rund um das Osterfest (wir berichteten). Doch auch in den Kirchen fanden Gläubige Impulse, so etwa „Ostern -to-go“-Kuverts. Denn Hoffnung braucht es dieser Tage – vor allem in den Herzen der Menschen. / kaba

