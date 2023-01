SEK in Viernheim im Einsatz

Viernheim. Ein Sondereinsatzkommando der Polizei (SEK) ist am Montagnachmittag in der Weinheimer Straße in Viernheim im Einsatz. Seit kurz vor 17 Uhr sind die Spezialkräfte vor Ort. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Darmstadt auf Nachfrage erklärt, geht es um einen Fall häuslicher Gewalt. Ob es zu einem Schusswaffengebrauch gekommen ist, kann der Sprecher derzeit nicht sagen. Die Weinheimer Straße ist in beiden Richtungen gesperrt, die Polizei bittet Autofahrer und Passanten, das Gebiet weiträumig zu meiden. Wir berichten nach.

