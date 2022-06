Limitierte Brezelfestkarte

Speyer. Die Sparkasse Vorderpfalz gibt die diesjährige Brezelfest-Postkarte heraus. Vom Festplatz aus geht sie in alle Welt, grüßt Speyerer und Nicht-Speyerer vom größten Volksfest am Oberrhein. Das Motiv 2022: Endlich wieder Brezelfest! Die Brezelfest-Postkarte ist mit einer limitierten Auflage von 3000 Stück inzwischen ein echtes Sammlerstück geworden. Sie ist kostenlos – solange der Vorrat reicht – in den Speyerer Geschäftsstellen der Sparkasse erhältlich. Das Motiv ist der Brezelbu in einem Aquarell von Günter Walmen. BIld: Sparkasse/Walmen

