Geschenke zum Abitur - eine schwierige Aufgabe?

Eltern, Großeltern, Verwandte und Freunde möchten zum Abitur gern ein passendes Geschenk überreichen. Aber welche Geschenke machen wirklich Freude? Das Spektrum reicht vom Geldbetrag bis zum Geschenk, das individuell auf einen besonderen Wunsch eingeht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das bestandene Abitur ist für alle Beteiligten ein großer Grund zur Freude: In erster Linie freut sich die Abiturientin oder der Abiturient, aber auch die Eltern, Großeltern und Paten möchten das Prüfungsergebnis gebührend feiern. Geschenke gehören dazu, denn sinnvoll ausgewählte Geschenke zum Abitur sind ein Ausdruck der Anerkennung, Liebe und Wertschätzung. Auch der Belohnungsaspekt darf nicht übersehen werden. Schließlich gehen viele Schuljahre zu Ende. Die unzähligen Stunden des Lernens, die Aufregung vor Klausuren und die hohen Anforderungen der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen sind gute Gründe, die Mühe zu belohnen! Selbstverständlich gilt die Empfehlung auch für alle, die an einer Fachoberschule die sogenannte Fachgebundene Hochschulreife erlangt haben oder für junge Erwachsene, die die Abiturprüfungen auf dem oft mühsamen zweiten Bildungsweg absolviert haben. In jedem Fall steht fest: Das Abi ist ein Meilenstein im Leben, nun steht der Weg zum Studium oder in eine Ausbildung offen.

Welche Geschenke sind zum Abitur passend?

Wenn Eltern, Großeltern oder andere Familienmitglieder ein Geschenk zum Abitur suchen, machen sich die meisten Menschen schon frühzeitig Gedanken über das ideale Geschenk. Wie bei jedem Präsent ist es gut, sich an einer Checkliste zu orientieren. So kann man rasch herausfinden, ob das geplante Geschenk gut ankommen wird und ob es die Vorstellungen der beschenkten Person trifft.

Das Budget: Die Eltern (und auch alle anderen, die über ein Abitur-Geschenk nachdenken) möchten dem Sohn oder der Tochter gern ein großzügiges Geschenk machen. Aber das Budget sollte dabei im Auge behalten werden. Wenn sich der Wert am zur Verfügung stehenden Einkommen und am Lebensstil orientiert, liegt man richtig. Das heißt, das Geschenk soll hochwertig sein, aber nicht übertrieben teuer. Niemand sollte sich wegen eines Abiturgeschenks verschulden. Naturgemäß kann ein Geschenk in Familien, die finanziell sehr gut aufgestellt sind, um einiges teurer ausfallen, als wenn generell mehr auf die Kosten geachtet werden muss. Ein Abiturgeschenk ist eine Überraschung zu einem einmaligen Ereignis, dementsprechend wird die erforderliche Ausgabe oft höher angesetzt als beispielsweise bei einem Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk. Wer schenken möchte, sollte also den finanziellen Rahmen vorab festlegen. Passend zur beschenkten Person: Um eine gelungene Überraschung zu finden, ist es immer gut, wenn man die Interessen der Abiturientin oder des Abiturienten genau kennt. Gibt es einen Wunsch, der schon oft im Gespräch war? Welche Hobbies und Freizeitbeschäftigungen stehen im Mittelpunkt? Wie sieht es mit der weiteren Lebensplanung aus? Solche Überlegungen sind eine erfolgreiche Methode, damit das Geschenk zum Abitur ins Schwarze trifft. Ein Geschenk, das Zuneigung ausdrückt: Soll das Geschenk einen hohen materiellen Wert haben oder liegt das Hauptaugenmerk auf der Anerkennung für die Leistung? In manchen Familien kommt es viel eher darauf an, das Geschenk mit Liebe und Verstand auszusuchen. Das Abitur als Abschluss der Schulzeit ist ein Punkt, der den vollständigen Schritt zum Erwachsenenleben kennzeichnet. Deshalb spielt der Erinnerungswert eine große Rolle: Das Abi-Geschenk kann groß oder klein sein - wenn es zugleich eine Erinnerung an die Jahre der Kindheit und Schulzeit ist, umso besser!

Klassische Geschenke zum Abitur

Zu den beliebtesten Abiturgeschenken gehören Reisen, finanzielle Zuschüsse zur Erfüllung besonderer Wünsche, das erste eigene Auto, ein Beitrag zur ersten eigenen Wohnung oder Wohnungseinrichtung. Ebenso stehen Geschenke mit bleibendem oder gar steigendem Wert hoch im Kurs. Die Klassiker in diesem Segment sind hochwertige Schmuckstücke, wertvolle Uhren und Goldbarren oder Goldmünzen.

Die Reise als Geschenk zum bestandenen Abitur

© @ photoschmidt DATEI-NR.: 145667650

Nach den Anstrengungen des letzten Schuljahres planen junge Menschen oft eine Auszeit in Form einer Reise. Ein großzügiger finanzieller Beitrag zur Reisekasse ist nie verkehrt. Gut situierte Eltern können die gesamte Reise sponsern. Es kommt auch gut an, wenn Eltern, Großeltern und Paten zusammenlegen. Auf diese Weise ergibt sich meist ein ansehnlicher Geldbetrag. Das Spektrum bei Reisen als Abi-Geschenk ist sehr groß und reicht vom kürzeren Urlaub mit viel Spaß und Action bis zur Weltreise. Analog dazu kann auch ein längerer Auslandsaufenthalt ein unvergessliches Geschenk darstellen.

Ein Geschenk als Unterstützung für ein geliebtes Hobby

Die Interessen und Hobbies sind den Eltern bestimmt gut bekannt. Etliche Hobbies sind relativ kostspielig. Wenn es sich um sportliche Aktivitäten handelt, die leidenschaftlich betrieben werden, ist ein Abigeschenk in Geldform immer willkommen. Die oder der Beschenkte kann selbst entscheiden, ob der Betrag für die Ausrüstung, für einen einen Kurs oder als Obolus für eine Reise verwendet wird: Das kann etwa ein Skiurlaub oder ein Tauchurlaub sein, ganz nach den individuellen Wünschen. Auch ein neues, hochwertiges Mountainbike kann gut ankommen.

Geldgeschenke zum Abitur für diverse Verwendungszwecke

Materielle Wünsche, die mit der Unterstützung der Eltern leichter in Erfüllung gehen, sind etwa das eigene Fahrzeug oder die eigene Wohnung. Auch hier liegt es am Etat, der zur Verfügung steht, wie hoch das Geschenk tatsächlich ausfällt. Experten in Sachen Schenken raten, finanzielle Zuwendungen immer an den Zweck zu koppeln. So lässt sich sicherstellen, dass das Geldgeschenk für den geplanten Verwendungszweck ausgegeben wird. Alternativen, wenn etwa schon ein Auto vorhanden ist, wären die Übernahme von Steuer und Versicherung für ein Jahr oder Benzingutscheine. Eine ähnliche Vorgehensweise ist auch bei Geldgeschenken für die Wohnungseinrichtung sinnvoll.

Wertvolle Geschenke mit bleibendem Wert: Schmuck und Uhren

Wenn der Fokus auf Geschenken von bleibendem Wert liegt, stehen wertvolle Uhren und Preziosen an erster Stelle. Luxusuhren sind eine absolut edle Form der Geldanlage. Die ausgezeichnete Qualität und die äußerst sorgfältige Herstellung, gepaart mit hochwertigen Materialien und technisch ausgereiften Konzepten, garantieren eine lange Lebensdauer. Eine Uhr kann im Alltag, beim Sport und zu anderen Gelegenheiten getragen werden, sie ist immer ein faszinierender Blickfang. Sie ist aber auch eine permanente Erinnerung an den besonderen Anlass, zu dem sie geschenkt wurde.

Man in black holding gold gift box © @ littlestocker DATEI-NR.: 279822014

Goldbarren, Münzen und wertvoller Schmuck

Bei Schmuckstücken zählt hauptsächlich der Wert der verarbeiteten Materialien. Zwar spielt das Design ebenfalls eine Rolle. Wenn ein Schmuckstück jedoch zugleich eine Wertanlage sein soll, kommt es auf den tatsächlichen Wert der Edelmetalle wie Gold oder Platin an. Diamanten und andere Edelsteine sind ebenfalls ein wichtiger Bestandteil. Wenn es um Geschenke zum Abitur mit bleibendem Wert geht, ist echtes Gold ein beliebtes Geschenk. Goldbarren behalten ihren Wert und sind gerade in unsicheren Zeiten sinnvolle Geschenke.

Geldgeschenke zum Abitur, am schönsten mit einer kreativen und liebevollen Verpackung

Wie in den bisherigen Beispielen beschrieben, ist Bargeld manchmal das passende Präsent. Wer Geld schenken möchte, kann das selbstverständlich gerne tun, aber man sollte auf die geeignete Form der Übergabe achten. Auch wenn es sich "nur" um ein Geldgeschenk handelt, wertet eine kreative Verpackung das Geschenk auf. Anstatt den Betrag in ein Kuvert zu stecken und zu überreichen, ist eine Verpackung mit Bezug zum Abitur eine sehr schöne Alternative. Wenn feststeht, dass der junge Mensch das Geldgeschenk nicht unmittelbar benötigt, kommen auch Wertpapiere und Aktien infrage.

Der emotionale Faktor bei Abiturgeschenken

Jedes Geschenk kann mit einem emotionalen Begleitgeschenk kombiniert werden. Wie wäre es zum Beispiel mit einer selbst gestalteten Urkunde, gern auch in einer humorvollen Form? Die Tochter oder der Sohn freuen sich bestimmt auch über einen Brief der Eltern, in dem diese die Schuljahre noch einmal Revue passieren lassen. Die Glückwünsche zum Abitur in schriftlicher Form sind eine Erinnerung, die in Ehren gehalten wird. Ein Fotoalbum oder ein Fotobuch ist ebenfalls ein schönes Präsent, das dem Abiturienten oder der Abiturientin die Liebe der Eltern zeigt.

Die Entscheidung für das passende Geschenk fällt leicht, wenn man auf die Persönlichkeit und die besonderen Wünsche des jungen Menschen eingeht, der auf die Leistung mit Recht stolz sein kann.