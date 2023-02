50. Jubiläum der Kreis-SPD im Blick

Brühl/Region. Sie wurde vor 50 Jahren bei einem Kreisparteitag in der Halle des Sportvereins Rohrhof gegründet – die Rhein-Neckar SPD. Grund genug für die Genossen, wieder zu ihren Wurzeln zurückzukehren – wenn auch nicht in Rohrhof, sondern in der Brühler Festhalle. Dort eröffnet die „50-Jährige“ den Reigen ihrer Jubiläumsfestlichkeiten mit einem öffentlichen Empfang für alle Kreis-einwohner.

Wir sprachen im Vorfeld mit der Doppelspitze der Rhein-Neckar-Genossen, Dr. Andrea Schröder-Ritzau und Daniel Born, über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Jubilarin. Weiterhin ist die SPD Rhein-Neckar der größte Kreisverband im Land und sieht sich als wichtige Impulsgeberin. Beide Kreisvorsitzende betonen ihre Vorfreude auf den Festakt, beidem als Rednerin die Ministerpräsidentin des Saarlands, Anke Rehlinger, erwartet wird. ras